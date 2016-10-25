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новость Домашний арест московского имама Велитова продлен до 27 декабря

25.10.2016
Махмуд Велитов. Фото: islamrf.ru
Махмуд Велитов. Фото: islamrf.ru
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Бутырский райсуд Москвы продлил имаму столичной мечети "Ярдям" шейху Махмуду Велитову срок домашнего ареста до 27 декабря. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Дагира Хасавова, адвоката клирика.

Велитову вменена часть 1 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма), предусматривающая до пяти лет колонии. Поводом к возбуждению дела стала молитва, прочитанная имамом в мечети 23 сентября 2013 года за упокой души дагестанского клирика Абдуллы Гаппаева, убитого неделей раньше в Кизляре. Силовики утверждают, что Гаппаев был членом "Хизб ут-тахрир". На этом основании московскому имаму и вменили "террористическую" статью кодекса.

Велитов был задержан 11 июля оперативниками ЦПЭ. На другой день его отправили под домашний арест. Дело ведет следователь Бутырского межрайотдела СКР Никита Ратников. Имам вменяемую вину не признает.

Ранее Велитов обратился к верховному муфтию России Талгату Таджуддину и совету муфтиев, а также к патриарху Московскому Кириллу. Он просил проанализировать его речь на предмет наличия в ней признаков оправдания терроризма. Клирики обращение проигнорировали.

Велитову 65 лет, он инвалид II группы. Ранее перенес инфаркт и инсульт.

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25.10.2016

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