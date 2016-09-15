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новость Мосгорсуд признал законным продление ареста имама мечети "Ярдям" Велитова

15.09.2016
Махмуд Велитов. Фото: islamrf.ru
Махмуд Велитов. Фото: islamrf.ru
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Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста имама столичной мечети "Ярдям" Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката священнослужителя Дагира Хасавова. Велитову предъявлено обвинение по статье 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

"Мосгорсуд отказался вернуть дело в суд первой инстанции", - сказал Хасавов.

12 июля Бутырский райсуд Москвы отправил Велитова под домашний арест до 27 августа. Суд запретил имаму пользоваться интернетом, мобильной связью и стационарным телефоном, однако разрешил общаться с медицинскими работниками. У имама инвалидность второй группы, он также перенес инфаркт и инсульт.

"По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, состоя в должности председателя совета и одновременно являясь имамом религиозной организации, во время проведения молитв в мечети, расположенной по улице Хачатуряна в городе Москве, публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-тахрир", - говорилось в сообщении пресс-службы СКР. - Согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, в указанной речи содержится совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

Задержание священнослужителя проводили оперативники центра "Э". Кроме того, оперативники провели обыски по нескольким адресам - месту проживания Велитова, а также в самой мечети. В вину Велитову поставлены слова о мусульманском религиозном деятеле Абдулле Гаппаеве, убитом в ночь на 16 сентября 2013 года в Кизляре при невыясненных обстоятельствах. На его теле было больше двадцати огнестрельных ранений. Друзья Гаппаева рассказали, что он получал угрозы со стороны силовиков. Гаппаева вызывали в полицию после инцидента со свадебным кортежем в Кизляре.

Сам Велитов заявил 2 августа в Мосгорсуде, что он никогда не выступал против государства и не поддерживал экстремистские организации. Он отметил, что не оправдывал деятельность Гаппаева, а лишь читал молитву о его упокое. "Он был хороший человек, сказал. Я не знал, что он был в какой-то экстремистской организации", - отметил Велитов. По его словам, следствие "делает из мухи слона", так как Гаппаев уже мертв.

25 августа Бутырский суд Москвы продлил до 27 октября срок домашнего ареста Велитова. "Срок предварительного следствия продлен до 27 октября, так как нужно провести экспертизу и допросить свидетеля", - пояснил свое ходатайство следователь Никита Ратников. По его словам, следствие собирается провести психолого-лингвистическую экспертизу литературы, изъятой у Велитова дома и на рабочем месте.

Как отметил Хасавов перед заседанием суда, ни один из исламских религиозных деятелей не ответил на обращение Велитова, обвиняемого в оправдании терроризма, с просьбой дать оценку его проповеди. По словам адвоката, "имамы уходят в подполье".

Ранее Велитов обратился к верховному муфтию России и Совету муфтиев с просьбой дать оценку наличия в его проповеди признаков экстремизма. "Шейх Махмуд обратился к верховному муфтию России, Совету муфтиев, а также к патриарху Кириллу для того, чтобы те дали оценку наличия в его проповеди экстремизма", - сказал адвокат. Хасавов также заявил, что обращается в Европейский суд по правам человека, так как против Велитова применялись морально-психологические пытки.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
15.09.2016
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