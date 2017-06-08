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В Госдуму внесен законопроект о запрете использования программ-анонимайзеров и VPN для обхода блокировок сайтов. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

Предлагается внести в закон об информации новую статью 15.8, которая будет запрещать "владельцам информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, а также владельцам информационных ресурсов, в том числе сайтов и страниц сайтов в сети "Интернет" предоставлять доступ к заблокированным сайтам".

В соответствии с новыми поправками Роскомнадзор будет выявлять в интернете ресурсы, "которые могут использоваться на территории Российской Федерации для обхода ограничения доступа". После обнаружения такого ресурса чиновники должны будут связаться с его владельцем и уведомить его о необходимости "самостоятельно ограничить доступ" к анонимайзеру либо "принять иные необходимые и достаточные меры" по прекращению использования на территории России такого сервиса. По собственному заявлению владелец анонимайзера также может получить доступ к реестру запрещенных сайтов и блокировать их самостоятельно.

Если же администрация сервиса, позволяющего получать доступ к запрещенным сайтам, в течение 30 дней с момента получения уведомления не исполнит требования чиновников, то Роскомнадзор его заблокирует. В законопроекте предлагается создать отдельный реестр анонимайзеров, доступ к которым запрещен.

В этой же статье предлагается обязать "операторов поисковых систем" удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные сайты. Для этого владельцам поисковиков также предоставят доступ к реестру Роскомнадзора.

Как говорится в пояснительной записке к документу, сложившаяся с 2012 года практика блокировок сайтов "выявила недостаточную эффективность блокировок". В России в настоящее время нет запрета на использование технологий обхода блокировок, однако доступ к некоторым таким ресурсам уже ограничен решениями судов, констатируется в записке. "Существует широкий спектр возможностей правомерного применения" таких технологий, отмечают авторы проекта, однако их используют для получения доступа к сайтам "доступ к которым ограничен на законном основании".

Авторы поправок заверяют, что предлагаемый ими механизм ограничения доступа к анонимайзерам внедряется "с целью предотвращения наступления вредных последствий" и "не исключает возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке".

Кроме того, авторы инициативы предлагают отменить статью 10.2 закона об информации, которая была частью принятого в мае 2014 года "закона о о блогерах". Этой статьей на владельцев страниц в интернете, чья посещаемость превышала три тысячи человек в сутки, накладывался ряд ограничений: они должны были проверять достоверность публикуемой информации, не публиковать сведения о частной жизни, им запрещалось использовать мат и размещать материалы, содержащие порнографию и "пропагандирующие культ насилия и жестокости". Роскомнадзор ведет реестр блогеров, за неисполнение требований закона им грозит блокировка. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что эти нормы "обнаружили свою неэффективность".

Законопроект внесен в Госдуму депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ).

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал "безумием" предложенные меры."Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить", - отметил Он.

Технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, сказал Мариничев, но, по его мнению, "это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране".

19 апреля "Ведомости" писали, что Роскомнадзор разработал законопроект о запрете обхода блокировок сайтов. Известно, что в инициативе ведомства также предлагалось обязать анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать запрещенные сайты под угрозой блокировки. В правительственном проекте также предусматривалась обязанность поисковиков не выдавать ссылки на запрещенные сайты. В Роскомнадзоре тогда, однако, разработку такого документа не подтвердили.

В России по решению судов уже блокируют анонимайзеры за предоставление доступа к запрещенным сайтам. По оценке "Роскомсвобода", всего заблокированы около 100 таких ресурсов. Так, 12 февраля Роскомнадзор по решению Бузлукского районного суда Оренбургской области заблокировал VPN-сервис Hideme.ru за предоставление доступа к запрещенным сайтам.

Впервые о разработке законопроекта по блокировке анонимайзеров сообщалось в августе 2013 года. Тогда с такой инициативой выступила ФСБ. 5 февраля 2015 года депутат Госдумы Леонид Левин предложил блокировать анонимайзеры в досудебном порядке.

13 февраля 2016 года в Роскомнадзоре поддержали предложение штрафовать за призывы к обходу блокировок сайтов. Тогда же "Роскомсвобода" под угрозой блокировки Роскомнадзором была вынуждена удалить со своего сайта инструкции по использованию анонимайзеров.

17 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке зеркал сайтов, запрещенных за нелегальное распространение аудиовизуальных произведений. Документ вводит понятие "производный сайт в сети интернет", то есть зеркала, а также определяет порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд и последующих судебных приказов. Поисковые системы будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на зеркала, доступ к которым ограничен.

Анонимайзеры и VPN-сервисы позволяет менять IP-адрес, с которого пользователь обращается к внешним сайтам. Блокировку также позволяют обойти встроенные функции браузеров. В Opera и в Яндекс-браузере это режим Turbo, в Google Chrome - режим экономии трафика. Подробно о способах обхода блокировки мы рассказываем здесь.

С 13 марта 2014 года сайт "Граней" внесен в реестр запрещенных ресурсов за "призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". По распоряжению Роскомнадзора провайдеры по всей России блокируют доступ к "Граням".