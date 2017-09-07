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Забайкальский краевой суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело о государственной измене в отношении офицера ФСБ и его знакомого, сообщает пресс-служба суда. Их обвиняют в передаче в Китай данных о деятельности спецслужбы.

Первый обвиняемый был старшим оперуполномоченным управления ФСБ по Сибирскому военному округу. У него был доступ к государственной тайне, в том числе к отдельным сведениям о деятельности российской. Со вторым подсудимым офицера связывали приятельские отношения. Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК (госизмена). По версии следствия, с 2006 по 2008 год сотрудник ФСБ получал задания от сотрудника Министерства безопасности КНР и за вознаграждение передавал сведения о деятельности спецслужбы. Курьером выступал его знакомый. Информация в обе стороны передавалась на флешках.

За время незаконного сотрудничества с Министерством безопасности КНР обвиняемые получили 200 тысяч юаней (около 1,75 миллиона рублей по действующему курсу).

Судебные слушания пройдут в закрытом режиме, поскольку некоторые из материалов дела являются секретными. Дата начала процесса не называется.

Это не первое дело о госизмене в отношении сотрудников спецслужб. В январе по статье 255 УК обвинили замначальника центра информационной безопасности ФСБ полковника Сергея Михайлова и старшего оперативника этого центра майора Дмитрия Докучаева. По этому делу были также арестованы начальник отдела "Лаборатории Касперского" по расследованию киберпреступлений Руслан Стоянов и некто Георгий Фомченков. Всем им вменяется сотрудничество с американскими спецслужбами. Однако подробности дела не разглашаются.