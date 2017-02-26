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Бывшие сотрудники центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по "шпионскому" делу, объясняли свои контакты с иностранцами вербовочной деятельностью. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник, "знакомый с ситуацией".

Собеседник агентства также заявил, что фигуранты дела "несколько лет были под негласным наблюдением".

Он также подтвердил ранее опубликованную "Новой газетой" информацию о том, что четвертым фигурантом дела является некий Георгий Фомченков.

Между тем Reuters, ссылаясь на источник, связанный со следствием, передает, что Фомченков - бывший офицер ФСБ.

По словам одного из знакомых этого фигуранта, переданных "Новой газетой", "Гоша занимался всем, что приносило деньги". Известно, что в 1999 году он баллотировался в Госдуму по списку "Сталинского блока - за СССР". В 2011-м Арбитражный суд Москвы взыскал по иску Фомченкова 345,3 миллиона рублей с внешних управляющих Содбизнесбанка, обанкроченного в 2007-м.

Кроме Фомченкова в деле еще трое обвиняемых. Это начальник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, старший оперативник 2-го отдела оперативного управления центра Дмитрий Докучаев (в прошлом хакер Forb) и начальник отдела "Лаборатории Касперского" по расследованию киберпреступлений Руслан Стоянов. Все четверо фигурантов были задержаны 4 декабря 2016 года и на другой день арестованы; в нынешнем месяце срок их содержания в СИЗО продлили. Арестованным вменена статья 275 УК (государственная измена), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии.

5 февраля стало известно, что арестованный Михайлов отказался от первоначально данных признательных показаний. Утверждалось также, что ФСБ, ведущая следствие по делу, до сих пор не выяснила, какую именно информацию передали за рубеж обвиняемые и кому они ее передавали. Кроме того, сообщалось, что контакты с ЦРУ фигурантам не вменяются. Ранее адвокат Иван Павлов, защищающий одного из арестованных (кого именно, он уточнять отказывается, поясняя лишь, что это не Михайлов), уже отмечал, что "речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ".

10 февраля в СМИ появилась информация, что некоторые фигуранты дела полностью либо частично признали вину, однако на сделку со следствием никто не пошел. При этом известно, что клиент Павлова вину полностью отрицает.

1 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг предположение о том, что дело ЦИБ ФСБ возбуждено в связи с передачей в США сведений о российских хакерских атаках на избирательную систему этой страны. "В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к таким нелепым инсинуациям, ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам", - заявил чиновник.