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В отношении еще одного заместителя главы Центра информационной безопасности ФСБ возбуждено уголовное дело. Как пишет "Коммерсант", Дмитрий Правиков, возглавлявший подразделение, занимавшееся экспертизами при расследовании преступлений в сфере высоких технологий, подозревается в получении взятки.

"Претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой", - пояснил один из собеседников издания. В центре общественных связей, ЦИБ и управлении собственной безопасности ФСБ на запросы не ответили. Отказался от комментария и сам Правиков.

Согласно открытым данным, он работал в ЦИБ как минимум с 2005 года, несколько лет возглавляя управление информационных технологий ЦИБ. В публиковавшемся приказе ФСБ от 2002 года говорится, что УИТ - "ведущее экспертное подразделение", которое в том числе обеспечивает доступ к информации в компьютерах, определяет назначение и функциональные возможности программного обеспечения и компьютерных устройств, а также выявляет действия, произведенные с компьютером и информацией в нем.

Дмитрий Правиков - "легенда в сфере информационной безопасности", отметил один из источников на IT-рынке. По его словам, Правиков - автор статей и книг, по которым многие учились - последние годы был непубличным человеком. Правиков кандидат технических наук, доцент кафедры "Защита информации" МГТУ им. Н. Э. Баумана и автор нескольких десятков научных работ в области информационной безопасности.

Один из собеседников издания утверждает, что расследование в отношении Дмитрия Правикова последовало за конфликтом с руководством. В октябре-ноябре 2016 года Правиков "собрался увольняться и переходить в "восьмерку" (Центр защиты информации и специальной связи ФСБ. - Ред.), из-за чего у него возник прямой конфликт с начальством", рассказал источник. По его словам, планы по переходу Правикова в ЦЗИ совпали с реорганизацией, в ходе которой УИТ намеревались передать из ЦИБ в ЦЗИ.

Другой собеседник утверждает, что из-за пересечения функций ЦИБ и ЦЗИ часто конкурируют, а реорганизация породила слухи о полном упразднении ЦИБ и передаче его функций в ЦЗИ, хотя "такое развитие событий маловероятно".

Ранее стало известно, что коллега Правикова - еще один начальник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, отправленный в СИЗО по делу о передаче секретной информации в США, отказался от признательных показаний, данных после ареста.

Сколько всего обвиняемых в деле, СМИ до сих пор определенно не сообщили. Известны имена трех арестованных. Двое из них сотрудники ФСБ: Михайлов и старший оперативник 2-го отдела оперативного управления ЦИБ (а по другим данным, заместитель Михайлова) Дмитрий Докучаев, в прошлом хакер Forb. Третий - начальник отдела "Лаборатории Касперского" по расследованию киберпреступлений Руслан Стоянов.

Михайлова и Докучаева арестовали в декабре. Когда именно в СИЗО попали другие фигуранты, не уточнялось.

Всем арестованным предъявлено обвинение по статье 275 УК (государственная измена), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии.

1 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг предположение о том, что дело ЦИБ ФСБ возбуждено в связи с передачей в США сведений о российских хакерских атаках на избирательную систему этой страны. "В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к таким нелепым инсинуациям, ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам", - заявил чиновник.