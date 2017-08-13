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новость Осужденный по "шпионскому" делу полковник Беляев попытался сбежать из колонии

13.08.2017
ИК-10 в Димитровграде. Фото: 73.fsin.su
ИК-10 в Димитровграде. Фото: 73.fsin.su
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Отставной полковник Андрей Беляев, прошлой осенью осужденный к 12 годам строгого режима по "шпионскому" делу, попытался совершить побег из ИК-10 в Димитровграде, Ульяновская область. Об инциденте, произошедшем еще в ночь на 7 августа, сообщило 8-го числа областное УФСИН; имя осужденного двумя днями позже уточнило 73online.Ru.

Как заявляла прокуратура региона, 53-летний Беляев был задержан при попытке перейти контрольно-следовую полосу основного рубежа. При нем был армейский вещмешок с 15 слесарными инструментами, аккумуляторной дрелью, лезвиями и газовой зажигалкой. Обут Беляев был в кроссовки.

"Наличие у осужденного боль­шого количества за­прещенных к хранению и использова­нию предметов свиде­тель­ст­вует не только об отсутствии режима в колонии, но и о ненадлежащей обыскной работе", - указали в надзорном ведомстве.

Фсиновцы передали материалы о побеге в прокуратуру и СКР "для дачи правовой оценки". Часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 313 УК (попытка побега из места лишения свободы) предусматривают до трех лет колонии.

По информации Misanec.Ru, инцидент с Беляевым - первая попытка побега из ИК-10 за все 39 лет существования колонии.

Беляев был арестован в октябре 2015 года. Что именно вменялось отставному полковнику, информации нет, поскольку его дело имело гриф "секретно". По некоторым данным, в армии Беляев служил в спецназе. Известно также, что он имел вид на жительство в Швеции.

Приговор бывшему военному вынес 27 октября 2016 года Мосгорсуд. Беляев получил минимальный срок, предусмотренный статьей 275 УК (государственная измена). В качестве дополнительного наказания ему назначен год ограничения свободы по выходе из колонии. Также осужденного лишили полковничьего звания. Принадлежащую Беляеву машину Mitsubishi конфисковали в пользу государства. Кроме того, с него взыскали 50 тысяч рублей на оплату услуг адвоката по назначению.

Признал ли полковник вину, не уточнялось.

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13.08.2017
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