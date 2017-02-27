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новость ФСБ: Сторонник ИГ готовил теракт в Самарской области

27.02.2017
Сотрудники ФСБ. Фото: newstes.ru
Сотрудники ФСБ. Фото: newstes.ru
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Сотрудники ФСБ задержали в Самарской области местного жителя, который, по данным спецслужбы, с помощью самодельной взрывчатки готовился взорвать автомобиль с полицейскими и завладеть их оружием. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

По данным ФСБ, гражданин России 1997 года рождения, завербованный "Исламским государством", был задержан 21 февраля в поселке Усть-Кинельском Кинельского района области.

"В месте его проживания было изъято изготовленное с использованием средств бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков. Со слов задержанного, он намеревался подорвать служебный автомобиль с сотрудниками полиции, завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность", - сказал источник.

Он сообщил также, что задержанный хотел приурочить свои действия к 23 февраля "для наибольшего резонанса и, как следствие, признания со стороны зарубежных покровителей".

По данным источника, предполагаемый террорист недавно принял ислам и был завербован эмиссарами ИГИЛ из Дагестана, которые затем перечислили ему 20 тысяч рублей на покупку компонентов для взрывчатки. Инструкции по изготовлению бомбы он якобы получил от взрывотехников ИГ из Сирии.

Собеседник агентства уточнил, что за молодым человеком уже велась слежка, поскольку ранее он входил "в религиозно-экстремистскую ячейку, члены которой собирались в подпольной молельне на окраине Самары".

В декабре 2016 года в квартире на окраине Самары, в поселке Зубчаниновка, силовики обнаружили мощную самодельную бомбу. По данным ЦОС ФСБ, были задержаны двое пособников ИГ - выходцы и граждане среднеазиатских республик. Как утверждали в спецслужбе, взрывчатку задержанные "изготовили самостоятельно из компонентов, находящихся в свободном обороте, по инструкции, полученной от вербовщика".

До этого ФСБ объявила о задержании четверых террористов ИГ в Москве. Сообщалось, что трое подозреваемых - граждане Таджикистана, четвертый - Молдавии.

Спецслужба заявила, что задержанные планировали совершить в столице "серию резонансных террористический акций" с применением мощных самодельных бомб. Теракты, говорилось в сообщении силовиков, готовились по прямому указанию эмиссара ИГ, который находится в Турции и объявлен Таджикистаном в международный розыск.

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27.02.2017

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