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Также: Выборы, Регионы, Россия, Политика | Персоны: Элла Памфилова, Дмитрий Гудков

новость Явный саботаж

Памфилова обвинила Мосгоризбирком в отсутствии информации о выборах
07.09.2017
Мосгоризбирком. Кадр ТВЦ
Мосгоризбирком. Кадр ТВЦ
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Мосгоризбирком не проинформировал в полной мере жителей столицы о предстоящих муниципальных выборах. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает РБК.

По словам Памфиловой, перед выборами была сделана "масса других вещей", но избирателей о предстоящем голосовании не проинформировали. "Осталось несколько дней, максимально исправляйте ситуацию, чтобы вся ваша огромная работа была не перечеркнута", - сказала глава ЦИК председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Между тем источник "Ведомостей", близкий к администрации президента, рассказал, что московская мэрия целенаправленно решила свести к минимуму освещение предстоящих выборов муниципальных депутатов, "чтобы прошли только согласованные кандидаты". Решение об отказе от информационного обеспечения выборов принимала вице-мэр Анастасия Ракова, утверждает собеседник газеты.

По закону комиссии всех уровней должны сообщить избирателям, где и когда будут проходить выборы, не позднее чем за 10 дней до голосования. На практике перед выборами за неделю расклеивают объявления об адресе участковой комиссии, а за день - о месте и времени голосования.

10 сентября в Москве пройдут выборы депутатов муниципальных собраний. От поддержки выбранных в 2017 году депутатов будет зависеть выдвижение кандидатов в мэры Москвы в 2018 году. Движение "Объединенные демократы" выдвинуло 1039 кандидатов в 125 районах Москвы. На сайте Дмитрия Гудкова опубликована форма, в которой по адресу избиратель может узнать о кандидатах от "Объединенных демократов" в своему округе. Как отмечается на сайте, для победы нужно от 24 до 31 процента голосов.

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07.09.2017
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