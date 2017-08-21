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Служба знакомств "Мамба" выпустила мобильное приложение под названием "Вместе на выборы", сообщает "Дождь". Идея разработки приложения принадлежит технологам, которые сотрудничают с внутриполитическим блоком Кремля, рассказали два источника, близких к президентской администрации.

Молодым людям предлагается найти себе пару, встретиться 10 сентября на выборах глав регионов и вместе проголосовать. Также в приложении можно найти избирательный участок, удобный обоим пользователям.

По словам гендиректора "Мамбы" Андрея Бронецкого, запустить такое приложение им "посоветовали". Однако он не ответил на вопрос, от кого исходила инициатива.

Идея использования сервиса знакомств обсуждалось на совещаниях в Кремле, сообщил еще один источник, участвовавший в обсуждении. Там решили опробовать его на выборах в нескольких регионах. Если приложение хорошо себя зарекомендует, то его могут использовать и для повышения явки на выборах президента в марте следующего года.

Между тем в Центризбиркоме отрицают свою причастность к созданию приложения "Мамба" для повышения явки, сообщают "Известия". "ЦИК России не имеет отношения к данному приложению", - говорится в официальном ответе на запрос газеты.

ЗАО "Мамба" через кипрский оффшор на 31 процент принадлежит Mail.ru Алишера Усманова. Основным акционером себя называет группа "Финам".

28 июня "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю сообщили, что в администрации президента решили не допустить конкуренции на выборах губернаторов этой осенью. В Кремле не намерены допускать на выборы "сильных оппонентов". Кандидаты, способные составить реальную конкуренцию действующим губернаторам, уже испытывают трудности с преодолением муниципального фильтра и, скорее всего, не будут допущены к выборам, заявили источники издания.

Однако для повышения явки на выборах власти намерены использовать различные приемы. Так, 5 августа стало известно, что в 20 городах Свердловской области 10 сентября организаторы фестиваля "Уральские самоцветы" проведут розыгрыш ценных призов. В муниципалитетах, где пройдет розыгрыш, живут 1,4 миллиона избирателей. Это составляет 41 процент от их общего числа. Места розыгрышей в основном совпадают с адресами избирательных участков. По предварительным данным, будут разыграны 10 квартир, 130 автомобилей "Лада Гранта", а ценные подарки стоимостью до 4 тысяч рублей каждый.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что проверит сообщения о розыгрыше призов в день голосования на предмет нарушения избирательного законодательства. "Очень важно выяснить, кто это инициирует, за чей счет, в какое время, где, кандидаты это или не кандидаты, может, это призыв голосовать, или призыв голосовать за кого-то, похоже ли это на подкуп? Целый ряд факторов", - сказала Памфилова.