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В 20 городах Свердловской области 10 сентября организаторы фестиваля "Уральские самоцветы" проведут розыгрыш ценных призов, сообщает Znak.com. По словам источников издания, мероприятия было придуман для того, чтобы поднять явку на выборах губернатора области.

По данным избиркома, в муниципалитетах, где пройдет розыгрыш, живут 1,4 миллиона избирателей. Это составляет 41 процент от их общего числа. В Екатеринбурге, как и предполагалось ранее, фестиваля и, соответственно, розыгрыша призов не будет.

Места розыгрышей в основном совпадают с адресами избирательных участков. По предварительным данным, будут разыграны 10 квартир, 130 автомобилей "Лада Гранта", а ценные подарки стоимостью до 4 тысяч рублей каждый. В "Уральских самоцветах" отметили, что наполнение призового фонда полностью еще не определено, фонд ведет переговоры с предпринимателями.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся в единый день голосования 10 сентября. В областной избирательной комиссии приняли документы шестерых кандидатов. Это досрочно ушедший в отставку действующий губернатор Евгений Куйвашев, Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Алексей Парфенов от КПРФ и Константин Киселев от "Российской экологической партии".

28 июля облизбирком отказался зарегистрировать кандидатом в губернаторы мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана из-за того, что он не прошел муниципальный фильтр. До этого Ройзман заявлял, что не намерен снимать свою кандидатуру заранее. "Я сам не буду сниматься. Пусть они снимают. То есть меня могут не пропустить, а сам я сниматься не собираюсь", - сказал глава Екатеринбурга.

Еще 26 июня Ройзман рассказал, что власти пытаются использовать муниципальный фильтр, чтобы не допустить его к выборам. "13-15 июня по всем муниципалитетам области проехали представители обладминистрации - главы всех городов собрали всех муниципальных депутатов, и произошел массовый нотариальный сбор их подписей. Если честно, похоже, что они не оставили мне возможности собрать необходимые 126 подписей. К тому же там еще одно условие - обязательно должны быть подписи депутатов сельских поселений, а вот их они совершенно точно выбрали. Областные власти очень собою довольны", - отметил мэр Екатеринбурга.

28 июня "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю сообщили, что в администрации президента решили не допустить конкуренции на выборах губернаторов этой осенью. В Кремле не намерены допускать на выборы "сильных оппонентов". Кандидаты, способные составить реальную конкуренцию действующим губернаторам, уже испытывают трудности с преодолением муниципального фильтра и, скорее всего, не будут допущены к выборам, заявили источники издания.