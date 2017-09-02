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новость Огонь по штабам

В Красноярском крае сожгли предвыборный штаб "Единой России"
02.09.2017
Штаб ЕР после пожара. Кадр ИА "Запад 24"
Штаб ЕР после пожара. Кадр ИА "Запад 24"
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В городе Назарово Красноярского края неизвестные подожгли предвыборный штаб "Единой России". Об этом сообщается на сайте краевого отделения партии.

Нападавшие выбили окно одноэтажного здания, которое арендовали единоросы, закинули внутрь покрышки, облили их горючей смесью и подожгли. Дверь отдельно стоящей сторожки, где находился охранник, заблокировали. По его словам, нападающие кричали "Передайте привет "Единой России".

Уничтожена оргтехника, мебель, агитационная продукция и другие вещи, предназначенные для выборной кампании партии в городе. Пострадавших нет.

"Не приходится сомневаться в политической подоплеке произошедшего, - заявил секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко. - "Единая Россия" всегда играет по правилам, соблюдая предвыборное законодательство. Играет и выигрывает. Думаю, что избиратели сделают выводы из этого события, а правоохранительные органы разберутся, кто из наших оппонентов за этим стоит".

Полиция ведет доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Выборы депутатов Назаровского городского совета пройдут в единый день голосования 10 сентября. Как сообщает ИА "Запад 24", основным конкурентом единоросов на предстоящих выборах считает себя партия "Патриоты России".

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02.09.2017
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