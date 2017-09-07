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Кремлевская НКО "Экспертный институт социальных исследований", попечительский совет которой возглавляет председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, получит по меньшей мере сотни миллионов рублей от госкомпаний. Об этом сообщает The Bell.

Как говорится в публикации, "Русгидро" намерено выделить ЭИСИ около 400 миллионов рублей. Сравнимую сумму, как ожидается, выделит и "Росатом". По словам одного из источников издания, за этими госкомпаниями последуют и другие.

ЭИСИ образован в марте нынешнего года. Одна из его задач - мониторинг регионов, где в нынешнее воскресенье, 10 сентября, пройдут выборы. Первым докладом института стало появившееся в апреле исследование о современном популизме, которое было проведено по итогам президентских выборов в США. Осенью ЭИСИ намеревался подготовить доклад об "образе будущего"; как ранее писали "Ведомости" и "Коммерсант", "образ будущего" может стать темой предстоящей предвыборной кампании Владимира Путина.

Источники финансирования ЭИСИ до сих пор не раскрывались.

Кроме того, передает The Bell, средства госкомпаний получает малоизвестный Фонд поддержки и развития общественных инициатив. Как отмечается, у него много пересечений с ОНФ. Обе структуры зарегистрированы в подаренном столичной мэрией здании на Мосфильмовской улице на западе Москвы. До 2014 года ФПРОИ возглавлял Андрей Пилипонский, нынешний зампред исполкома ОНФ. Одним же из соучредителей фонда выступил Российский союз ветеранов Афганистана, возглавляемый членом координационного совета ОНФ сенатором-единоросом Францем Клинцевичем.

Сам Клинцевич между тем заверил издание, что ФПРОИ не занимается политикой. Основной задачей фонда он назвал поддержку организаций в проведении патриотических мероприятий.