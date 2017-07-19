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Владимир Путин подписал распоряжение, определяющее порядок внесения и согласования кандидатур на должность глав регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что консультации с политическими партиями по кандидатурам на должность "высшего должностного лица субъекта Российской Федерации" проводятся руководителем администрации президента, то есть Антоном Вайно, или его первым заместителем Сергеем Кириенко.

Распоряжение Путина относится к тем субъектам федерации, где глава региона не избирается прямым всенародным голосованием, а назначается законодательным органом по представлению президента. В этом году так будет определен только глава Республики Адыгея. Партии будут предлагать свои кандидатуры на рассмотрение президента. Путин определит троих кандидатов, из числа которых депутаты Государственного совета - Хасэ Адыгеи выберут нового главу путем тайного голосования.

Парламент Адыгеи принял закон об отказе от прямых выборов главы республики в прошлом году. Таким же путем назначаются главы Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, входящих в состав областей национальных автономных округов, а также аннексированного Крыма.

10 сентября прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах. 28 июня "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообшили, что администрации президента решили не допустить конкуренции на выборах этой осенью. Кандидаты, способные составить реальную конкуренцию действующим губернаторам, уже испытывают трудности с преодолением муниципального фильтра и, скорее всего, не будут допущены к выборам, заявили источники издания.

Во вторник о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Свердловской области заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он не смог собрать подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра. По словам Ройзмана, к моменту его выдвижения "уже не оставалось математического числа до нужного". Власти области заставляли муниципальных депутатов отдавать свои подписи другим кандидатам. Ройзман призвал к бойкоту губернаторских выборов.