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Также: Право, Полиция, Регионы, Выборы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Алексей Навальный

новость Координатор штаба Навального в Тюмени арестован на семь суток

24.08.2017
Александр Кулиновский. Фото из ВК-группы "Команда Навального | Тюмень"
Александр Кулиновский. Фото из ВК-группы "Команда Навального | Тюмень"
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Судья Центрального райсуда Тюмени Андрей Ильин арестовал на семь суток координатора местного штаба Алексея Навального Александра Кулиновского за организацию агитсубботника 8-9 июля. Об этом Кулиновский написал в своем твиттере.

Активиста признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

Как сообщалось на ВК-странице тюменских сторонников Навального, во вторник полицейские в штатском пришли в местный штаб политика и вручили Кулиновскому повестку на составление административного протокола.

На 8-9 июля штаб Навального запланировал масштабные "агитационные субботники" в большинстве субъектов федерации. В преддверии акций в ряде регионов полиция и СКР незаконно изъяли агитацию. В дни "агитационных субботников" волонтеров штаба задерживали; в Гатчине под Петербургом на активистов напали неизвестные с лопатами. 3 августа Навальный, Волков и начальник столичного штаба Николай Ляскин были оштрафованы на суммы от 250 до 300 тысяч рублей по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за выступление на YouTube с призывом участвовать в "агитационных субботниках".

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24.08.2017
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