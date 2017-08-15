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Также: Выборы, Право, Общество, Политика, Россия | Персоны: Алексей Навальный, Элла Памфилова

новость Памфилова: Вероятность регистрации Навального ничтожно мала

15.08.2017
Элла Памфилова. Фото: kremlin.ru
Элла Памфилова. Фото: kremlin.ru
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Вероятность регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты ничтожно мала, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью РБК. По ее словам, стать кандидатом Навальному поможет только чудо: отмена приговора по делу "Кировлеса" либо внесение изменений в закон о выборах, позволяющих регистрацию кандидатов с судимостью. Как отметила Памфилова, приговор по делу "Кировлеса" не был обжалован в кассационной инстанции.

ЦИК не будет регистрировать Навального под давлением его сторонников, заверила Памфилова. "Если обходимся без чудес и законы остаются прежними, то кто меня заставит его зарегистрировать? Никто! Никто, даже если давить будут со всех сторон. Не я этот закон принимала, но коль он действует, нарушать его не намерена и уходить под чьим-либо давлением тоже не намерена", - заключила глава ЦИКа.

В мае вступил в силу повторный обвинительный приговор Навальному по делу "Кировлеса", по которому оппозиционер получил пять лет условно. С этого момента политик утратил право выдвинуться на президентские выборы. Согласно статье 5.2 закона "О выборах президента" участвовать в избирательной кампании нельзя с неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также в течение 10 лет после ее снятия или погашения. Состав части 4 статьи 160 УК (растрата чужого имущества в особо крупном размере), инкриминированный Навальному и второму фигуранту дела, бизнесмену Офицерову через часть 3 статьи 33 (организация), относится к категории тяжких, поскольку по такому обвинению кодекс предусматривает срок до 10 лет колонии.

Навальный объявил о своем выдвижении в президенты в декабре прошлого года. На тот момент первый приговор по делу "Кировлеса" был отменен Верховным судом по рещению ЕСПЧ и политик мог зарегистрироваться кандидатом.

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15.08.2017
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