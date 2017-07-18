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Также: Право, Регионы, Россия, Экономика, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Петр Офицеров

новость Суд частично удовлетворил иск "Кировлеса" к Навальному и Офицерову

18.07.2017
Алексей Навальный в Ленинском райсуде Кирова. Фото Анны Ведуты
Алексей Навальный в Ленинском райсуде Кирова. Фото Анны Ведуты
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Судья Никулинского райсуда Москвы Наталья Самороковская взыскала более двух миллионов рублей с лидера Партии прогресса Алексея Навального, предпринимателя Петра Офицерова и давшего на них показания Вячеслава Опалева по иску предприятия "Кировлес". Об этом сообщает Интерфакс.

"Требования по иску Кировского областного государственного унитарного предприятия "Кировлес" удовлетворить частично. Взыскать солидарно с Навального, Офицерова и Опалева 2 миллиона 164 тысяч рублей", - огласила решение судья.

В исковом заявлении "Кировлес" просил взыскать с ответчиков 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей и 65 копеек. Эта сумма фигурировала в деле "Кировлеса" как сумма ущерба, причиненного обвиняемыми.

В удовлетворении исковых требований "Кировлеса" сторона ответчика просила отказать в полном объеме. Во время процесса суд отклонил ряд ходатайств представителя Навального Вадима Кобзева - о передаче дела в Троицкий суд по подсудности Офицерова, о прекращении производства по делу, о привлечении в качестве третьего лица ООО "Вятская лесная компания", об отложении слушания и о вызове в суд Опалева. После суда Кобзев заявил, что Навальный обжалует это решение в апелляционной инстанции.

Навальному и Офицерову дважды выносились приговоры по делу "Кировлеса". В июле 2013 года Навальный был осужден к пяти, а Офицеров - к четырем годам общего режима по части 3 статьи 33 - части 4 статьи 160 УК (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере) со штрафами 500 тысяч рублей каждому. В октябре того же года апелляционная инстанция заменила осужденным реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал, что права фигурантов на справедливое судебное разбирательство в ходе рассмотрения дела "Кировлеса" были нарушены. В этой связи Верховный суд в ноябре отменил приговор и направил дело на новое разбирательство в Ленинский райсуд Кирова.

8 февраля нынешнего года судья Алексей Втюрин повторно назначил Навальному и Офицерову те же условные сроки с теми же штрафами. При этом штрафы оба осужденных уже выплатили. 3 мая судья Кировского облсуда Михаил Обухов подтвердил приговор.

Опалев в декабре 2012 года получил четыре года условно в особом порядке. В дальнейшем он выступал с показаниями против Навального и Офицерова.

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18.07.2017
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