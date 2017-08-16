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Элла Памфилова - человек позитивный, оттого мир, в котором она живет, нередко огорчает ее своим несовершенством. Главное, непонятно, откуда что берется и почему люди такие бессовестные. С удивлением, говорит председатель ЦИКа, читаю в прессе домыслы о якобы "установке Кремля" в виде 70/70 на предстоящих президентских выборах. Мне об этом никто не говорил, да и попробовал бы кто-то из высокопоставленных чиновников даже намекнуть на нечто подобное! Наверняка сразу бы слетел с должности, а то и под суд угодил бы.

Потому что позитивный человек решительно отвергает мир, в котором допустимы указанные безобразия. Вы только вообразите себе эту пакостную сцену: в Кремле, не где-нибудь, хотят сфальсифицировать президентские выборы, причем всеми правдами и неправдами! И подогнать желают цифры таким образом, чтобы по итогам всенародного волеизъявления вышло, будто явилось 70% электората, из которых 70% проголосовало за Путина. Ну мыслимое ли дело.

К тому же Элла Александровна хорошо знает решительный настрой президента на честные выборы, иначе бы он ее и не позвал в ЦИК. Так позитивный человек восстанавливает гармонию в мире. Посредством общих рассуждений о должном и недолжном, подкрепленных убедительными доказательствами.

Или взять ситуацию с муниципальными фильтрами - неловкую, по ее словам, но вполне поправимую, если смотреть на вещи оптимистично. А что мешает? К примеру, история с Ройзманом мешает преодолевать неловкость. Но ведь он же сам преждевременно сошел с дистанции, несмотря на определенный шанс пройти сквозь фильтр. Да еще выдвинулся от "Яблока", у которого в целом ряде регионов, включая Свердловскую область, возникли серьезные внутрипартийные неурядицы. А теперь выставляет себя, государева человека - руководителя крупного города, обладающего определенным административным ресурсом, - этакой слабенькой жертвой, затравленной режимом! Некрасиво себя ведет.

Наконец, Навальный. Этот, с позволения сказать, кандидат портит настроение главе ЦИКа еще со времен исторических выборов в Барвихе, где "малограмотные мальчики" из ФБК и сами отказались от участия, и Памфилову призвали уйти в отставку. Попортили крови Элле Александровне, но она их всех обхитрила, отменив выборы. После чего удостоилась похвал со всех сторон - и от Пескова, и от Навального. А все потому, что позитивно, с высоты своего чиновного кресла и опыта оценивала происходящее и твердо следовала букве закона, не оспоривая глупцов, но и местное, чуровского типа начальство безжалостно критикуя. Как это и бывает в демократической стране, в которой отдельные недостатки исправляются волевым решением честного госслужащего.

Однако сегодня пустые, извините, мечты лидера Партии прогресса могут исполниться лишь в том случае, если произойдет чудо. Точнее, одно из двух чудес, способных поразить Памфилову и заставить ее зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты. Либо соответствующая судебная инстанция вдруг отменяет действующие приговоры и все его судимости снимаются. Либо срочно вносятся некие изменения в федеральные законы о выборах, которые позволили бы ему участвовать в выборах при наличии судимостей. А ежели никаких "вдруг" и "срочно" ниоткуда не пришлют, ни из судов, ни из парламента, то Навальному с его сторонниками незачем беспокоиться. И лучше бы им не чудить, потому что Элла Александровна не пойдет против закона, даже если давить будут со всех сторон.

Что тут скажешь? Позитивного человека с толку сбить нелегко, разве что просветить, хотя это слово, пожалуй, неправильное. Скорее тут уместней говорить о реальной картине мира, которая от оптимистичной отличается известной мрачностью тонов. За примерами далеко ходить не надо - все они вполне наглядно представлены в цитатах из интервью председателя ЦИКа.

В частности, оскорбительные "домыслы" про явку и голосование за Путина взяты не с потолка, а из давнего уже выступления Кириенко, и дивная эта как бы арифметическая задачка потом не раз еще предлагалась вниманию слушателей. А еще журналистам говорилось про "референдум о доверии" дорогому Владимиру Владимировичу, что даже оборачивалось скандалом. Решение по Ройзману, и не только по этой кандидатуре, тоже принималось в Кремле, поскольку там уже определились с Куйвашевым и прочими обреченными на победу губернаторами, вот "государев человек" и не пожелал участвовать в балагане. Что же касается многострадального Навального, то начальство с ним (и он с начальством) играют в довольно сложные игры, к которым судьи и думские деятели привлечены на каких-то вторых ролях, что мало связано и с приговорами, и с законотворчеством. Велят им отменить приговоры или поправить закон - отменят или поправят, не попросят - пальцем не шевельнут. Так что разного рода необыкновенные происшествия могут иметь место, и комедийного свойства, и драматического, и трагического - ничто не исключено. Только вот о чуде легитимности грезить не нужно.

Вообще говорить о законности применительно к нашим выборам, президентским и прочим, - это такой позитив, что прямо дух захватывает. По-доброму завидуешь Элле Памфиловой, которая работает там, где работает, и не теряет веры в справедливость. Да и черной завистью тоже завидуешь, поскольку сам так верить не умеешь и не научишься уже никогда.

Впрочем, сильно переживать по этому поводу все же вряд ли следует. В конце концов позитивный человек потому и позитивен, что гармоничную картину мира выстраивает не для окружающих, а для себя. В сущности, он даже может не быть дурой, этот наш славный человек, извлекая пользу для личной карьеры из своих взволнованных речей и детской веры во все хорошее. Трудясь во главе ЦИКа в стране, где нет выборов, и при этом сохраняя неплохую репутацию. Каким-то чудом, да, которому нет объяснения, на то оно и чудо.