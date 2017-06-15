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Госпредприятие "Кировлес" подало к лидеру Партии прогресса Алексею Навальному, бизнесмену Петру Офицерову, а также своему бывшему директору Вячеславу Опалеву гражданский иск о взыскании материального ущерба в сумме 16 165 826 рублей 65 копеек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Иск поступил в Никулинский райсуд Москвы. Он уже принято к производству; досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня.

Навальному и Офицерову дважды выносились приговоры по делу "Кировлеса". В июле 2013 года Навальный был осужден к пяти, а Офицеров - к четырем годам общего режима по части 3 статьи 33 - части 4 статьи 160 УК (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере) со штрафами 500 тысяч рублей каждому. В октябре того же года апелляционная инстанция заменила осужденным реальные сроки условными.

Однако в феврале 2016-го ЕСПЧ признал, что права фигурантов на справедливое судебное разбирательство в ходе рассмотрения дела "Кировлеса" были нарушены. В этой связи Верховный суд в ноябре отменил приговор и направил дело на новое разбирательство в Ленинский райсуд Кирова.

8 февраля нынешнего года судья Алексей Втюрин повторно назначил Навальному и Офицерову те же условные сроки с теми же штрафами. При этом штрафы оба осужденных уже выплатили. 3 мая судья Кировского облсуда Михаил Обухов подтвердил приговор.

Опалев в декабре 2012 года получил четыре года условно в особом порядке. В дальнейшем он выступал с показаниями против Навального и Офицерова.

Сумма, заявленная в нынешнем иске "Кировлеса", фигурировала в деле как сумма ущерба, причиненного обвиняемыми.