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новость Глава Минэкономразвития назвал рубль самым крепким активом в мире

12.01.2017
Максим Орешкин. Фото: minfin.ru
Максим Орешкин. Фото: minfin.ru
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Рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире. Как передает Интерфакс, об этом в ходе экспертной дискуссии Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящей в рамках Гайдаровского форума в Москве, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По словам министра, рубль больше не является переоцененным. В связи с этим иностранные компании, который раньше ориентировались на внутренний рынок, "начинают работать на экспорт с российского рынка".

При этом Орешкин заметил, что многие иностранные компании последние два года боялись, "что нестабильность на финансовых рынках, нестабильность динамики инфляции будут сохраняться". Однако, после того как "рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире, те, кто боялся, упустили очень серьезные возможности", подчеркнул министр.

"С этой точки зрения инвестиции в реальный сектор экономики в ситуации, когда экономика начала расти, когда правительство концентрируется на преодолении инфраструктурных ограничений для роста, означает, что тот, кто будет инвестировать быстрее, получит более высокую отдачу своих инвестиций", - отметил Орешкин.

Владимир Путин назначил Орешкина, ранее занимавшего пост замглавы Минфина, главой Минэкономразвития 30 ноября. "Если говорить сейчас о российской экономике, то ситуацию можно коротко охарактеризовать: самое плохое уже позади, но темпы роста еще, конечно, недостаточные. Поэтому главная задача на предстоящий год - это подготовка ключевых мер, которые позволили бы снять структурные преграды для роста российской экономики и позволить ей двигаться вперед", - ответил Орешкин на вопрос Путина о его видении основных задач ведомства.

Предшественник Орешкина на посту главы Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан сотрудниками ФСБ вечером 14 ноября. Следующим вечером Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины января. Спустя несколько часов Путин освободил министра от занимаемой должности "в связи с утратой доверия". Позже срок домашнего ареста был продлен до середины апреля.

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12.01.2017

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