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новость За декабрь Резервный фонд сократился вдвое

10.01.2017
Минфин России. Фото: minfin.ru
Минфин России. Фото: minfin.ru
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Резервный фонд России за декабрь 2016 года сократился в два раза. По данным на 1 января 2017 года его объем составил 972,13 миллиарда рублей (16,03 миллиарда долларов), сообщает пресс-служба Министерства финансов. На 1 декабря в Резервном фонде было 2,032 триллиона рублей.

Средства в иностранной валюте на 966,9 миллиарда рублей были проданы в декабре для покрытия дефицита бюджета на 2016 год, сообщили в Минфине. За год из Резервного фонда на покрытие дефицита было потрачено 2,137 триллиона рублей, то есть примерно столько, сколько планировал Минфин. Бюджет на 2016 год был сверстан с дефицитом 2,36 триллиона рублей.

Объем Фонда национального благосостояния снизился с 1 декабря 2016 года по 1 января 2017 года на 269 миллиардов рублей, с 4,628 триллиона до 4,359 триллиона рублей.

В начале октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство будет сокращать расходы и больше занимать на внутреннем рынке, чтобы сохранить Резервный фонд. Россия должна сохранить свои резервы в ближайшие три года, подчеркнул министр.

Силуанов не исключил заимствований и на внешнем рынке, но пока они будут небольшими. "Я думаю, что это уровень 7 миллиардов долларов, как мы обычно присутствовали на рынке", - заявил министр.

12 декабря глава Счетной платы Татьяна Голикова заявила, что в 2017 году Россия полностью исчерпает Резервный фонд, и правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния. "Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 году - это 140 миллиардов рублей (в 2017 году - 1,8 триллиона рублей. - Ред). Но есть и то, что беспокоит, - рост внутренних заимствований: до 1,9 триллиона рублей в год, что на 680 миллиардов больше, чем в 2016 году. Чем больше долг, тем больше придется отдавать по его процентам", - пояснила Голикова.

Сложившуюся ситуацию Голикова охарактеризовала как "полную адаптацию", приспособленность к сложившимся условиям. "Если говорить о росте или дальнейшем падении, то тут тенденция до конца не определилась: с точки зрения таких показателей, как рост производства, валовый внутренний продукт, экономика демонстрирует колеблющуюся динамику - один месяц фиксируем падение, следующий - рост, потом опять падение и опять рост. Но едва-едва заметные сдвиги в сторону последнего все же видны. Надеюсь, что 2017-й оправдает ожидания", - отметила она.

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10.01.2017

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