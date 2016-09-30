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Дмитрий Медведев считает необходимым поменять всю систему госуправления в России. Об этом премьер-министр заявил на Международном инвестиционном форуме в Сочи, сообщает ТАСС.

"Не могу не согласиться с Алексеем Леонидовичем Кудриным в том, что для нас, безусловно, важно не только достигнуть всех целевых показателей в образовании, здравоохранении, в дорогах, в городской среде - то есть во всех сферах жизни людей - это ключевая, важнейшая задача; но нужно поменять и всю систему государственного управления, - сказал Медведев. - Низкая эффективность системы госуправления - это один из ключевых факторов, который сдерживает развитие страны".

Медведев подчеркнул, что госуправление необходимо переводить на проектный метод. "Опыт государственного управления в других странах недвусмысленно свидетельствует, что проектный метод может работать и в государственном управлении, только нужно грамотным образом наложить его на существующую систему государственного управления", - отметил премьер.

Медведев также согласился с Кудриным в том, что госслужащие "очень хорошо научились работать по системе поручений". "В современной жизни мы с легкостью освоили систему большого количества поручений, по которой легко отчитываться и по которой легко раздавать и награды, или дисциплинарные взыскания, - сказал премьер. - Работать в рамках проектного управления намного сложнее, даже с точки зрения верификации самого результата".

Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Кудрин согласился с мнением Медведева. "Я бы оттолкнулся от слов Дмитрия Анатольевича о том, что система государственного управления громоздкая и неэффективная. И еще один тезис - мы должны уйти от управления по поручениям к более системной ситуации", - сказал Кудрин.

По мнению главы ЦСР, прежде всего необходимо ориентироваться на те цели и задачи, которые определены как стратегические, а ведомствам и министерствам при этом необходимо регулярно сверяться в ходе исполнения этих целей и задач. "Мне кажется, уже сама эта система даст серьезный результат, но только само внедрение, только когда мы поймем, что это именно так работает, а не иначе, то процентов на двадцать наша эффективность начнет повышаться. Я думаю, что внедрить эту систему возможно в течение полутора-двух лет", - отметил Кудрин.

В мае Кудрин заявил, что российская экономика не будет расти и останется "на дне", если власти не начнут решительно проводить структурные реформы. "Поскольку модель экономики старая отработана, а новая еще не сформировалась, даже пройдя "дно", мы останемся на этом "дне", - сказал Кудрин.

Экс-министр подчеркнул, что российской экономике не хватает решительных действий со стороны властей. "Мне кажется, что нашей экономике сейчас определенной решительности не хватает. Мы оттягиваем важные реформы. Это станет причиной и оттягивания начала экономического роста," - сказал Кудрин.