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Роскомнадзор снял претензии к российскому подразделению Microsoft "Майкрософт Рус" по вопросу локализации персональных данных россиян на территории России. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров по итогам встречи с вице-президентом Microsoft Corporation Стивеном Крауном, сообщает пресс-служба ведомства.

Плановая проверка в отношении "Майкрософт Рус" проводилась с 1 марта по 26 апреля. По ее результатам компании были выданы предписания об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения 26 октября 2016 года. В установленные сроки компания предоставила отчет о проделанной работе.

"Предоставленный отчет является исчерпывающим с точки зрения исполнения предписаний надзорного органа, - отметил глава Роскомнадзора. - Дополнительных внеплановых проверок на предмет соответствия деятельности компании требованиям российского законодательства в области персональных данных не требуется. Вопрос о локализации ООО "Майкрософт Рус" персональных данных россиян на российских серверах закрыт".

Закон о персональных данных требует хранить информацию о российских гражданах на территории России. В первоначальной редакции закон, подписанный Путиным в июле 2014 года, вступал в силу с 1 сентября 2016-го. Однако позже этот срок был сдвинут на год вперед, несмотря на негативную реакцию бизнес-сообщества.

11 января стало известно, что в 2016 году Роскомнадзор планирует провести более тысячи проверок операторов персональных данных. Среди них упоминалось и российское подразделение Microsoft.

4 августа Таганский райсуд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, обязав службу принять меры к ограничению доступа к профессиональной социальной сети LinkedIn и внести сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. В своем иске ведомство указало, что сбор и передача данных россиян, в том числе без их согласия, нарушает закон "О персональных данных", "права и свободы человека и гражданина, в том числе право на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну".

10 ноября Мосгорсуд признал законным решение о блокировке LinkedIn. Таким образом, решение вступило в законную силу. Представители соцсети настаивали на том, что в действительности LinkedIn не нарушала закона о запрете хранения данных россиян за рубежом, поскольку пользователи "добровольно предоставили свои персональные данные для расширения персональных контактов".