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В центре Стокгольма на одной из главных площадей города Медборьярплацен неизвестный напал с ножом на полицейских. Об этом сообщает Aftonbladet.

Мужчина подошел сзади к полицейским, патрулирующим площадь, и ударил одного из них ножом в шею. Второй сотрудник полиции задержал нападавшего.

Пострадавший полицейский получил незначительные травмы, его уже выписали из больницы.

В полиции заявили, что нападение не было ничем спровоцировано. Площадь Медборьярплацен оцеплена, находящаяся там станция метро закрыта.

Нападения с ножами в последнее время произошли в финском городе Турку, Брюсселе и Лондоне. Финская и бельгийская полиции признали инциденты терактами. Расследование нападения в Лондоне ведет контртеррористическое управление Скотланд-Ярда.

19 августа В Сургуте 19 летний Артур Гаджиев напал с ножом на прохожих. Он ранил семерых человек, прежде чем был убит полицейским. Российские власти отказались считать нападение терактом. Однако пустя неделю СМИ сообщили, что в Сургуте были задержаны десятки лиц из окружения Гаджиева. Четверым из них предъявлены обвинения по пункту "а" части 2 статьи 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В понедельник в Каспийске вооруженные ножами мужчины атаковали полицейских на автозаправке. Один полицейский погиб, второй был госпитализирован. Двое нападавших, 19-летние местные жители Ислам Абусалимов и Ислам Полатов, были убиты. Сообщалось, что на месте атаки нашли флаг "Исламского государства".

Во вторник был задержан третий участник нападения. Молодому человеку вменяется статья 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), но не о терроризме.