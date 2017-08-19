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новость Понять сей миг кровавый

Полиция Финляндии признала нападение в Турку терактом
19.08.2017
На месте теракта в Турку. Кадр Би-Би-Си.
На месте теракта в Турку. Кадр Би-Би-Си.
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Полиция Финляндии признала, что убийства в городе Турку носят террористический характер, сообщает Би-Би-Си. До этого финские власти отказывались подтвердить, что речь идет о теракте.

Полиция также сообщила, что личность подозреваемого установлена. Это 18-летний гражданин Марокко, имя которого не называется.

По данным полиции, оба погибших - граждане Финляндии. Среди восьмерых раненых один гражданин Италии и два гражданина Швеции.

Накануне в центре финского города Турку мужчина напал с ножом на прохожих. Двое людей пострадали на площади Пуутори, еще несколько прохожих были ранены на площади Кауппатори. Один из раненых скончался на месте трагедии, второй умер в больнице.

Полицейские применили огнестрельное оружие против преступника, он получил ранение в ногу. Нападавший был задержан и доставлен в больницу.

Состояние трех пострадавших, в том числе подозреваемого, считается тяжелым, они находятся в отделении реанимации. В больницу был вызван дополнительный медицинский персонал, усилены меры безопасности.

По данным полиции, все пострадавшие были случайными прохожими и не имели никаких связей с предполагаемым убийцей.

В Турку полицейские провели спецоперацию по розыску сообщников нападавшего. Полиция проверяла отправляющиеся из города поезда и автобусы

В соцсетях появилась видеозапись нападения, сделанная одним из очевидцев. На ней слышны крики "Аллаху акбар".

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19.08.2017
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