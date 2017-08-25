О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/m.263572.html | http://mirror715.graniru.info/Events/m.263572.html
Также: Происшествия

новость Преступник ранил полицейских у Букингемского дворца

25.08.2017
Лондонская полиция. Фото с сайта YahooNews
Лондонская полиция. Фото с сайта YahooNews
Реклама

В Лондоне мужчина с ножом ранил двоих полицейских возле Букингемского дворца. Нападавшего задержали. Об этом сообщается на сайте полиции Лондона.

Как сообщается, полицейские остановили мужчину на улице Мэлл около Букингемского дворца, заметив у него нож. Тот стал сопротивляться, полицейские получили легкие порезы рук. Больше никто не пострадал.

Про личность задержанного не сообщается.

Как сообщал бельгийский телеканал RTBF, в в пятницу в центре Брюсселя мужчина с криком "Аллах акбар!" напал с мачете на троих военных. Солдаты открыли по нему огонь. Они получили легкие ранения рук и лица. Нападавший оказался серьезно ранен и позже скончался в больнице. Как выяснилось, злоумышленник был уроженцем Сомали. Его имя не называется.

18 августа в центре финского города Турку мужчина с ножом напал на прохожих. Он убил двоих человек, еще восемь пострадали. Полиция ранила нападавшего в ногу, он был задержан. Преступником оказался 18-летний гражданин Марокко, который находился в процессе получения статуса беженца. Его имя не раскрывалось. Полиция признала атаку терактом, по подозрению в причастности к нападению были задержаны еще четверо граждан Марокко.

Оставить комментарий Обсудить
25.08.2017
новость Новости по теме
24.08.2017 СМИ: В Сургуте десять человек задержаны по делу о нападении с ножом →
22.08.2017 ИГ опубликовало видеообращение от имени напавшего на прохожих в Сургуте →
21.08.2017 Каталония: террорист Абуякуб застрелен полицией →
21.08.2017 В Марселе автомобиль врезался в две автобусные остановки →
20.08.2017 В причастности к терактам в Каталонии подозревается имам мечети в Риполе →
20.08.2017 СМИ: Террористы в Барселоне намеревались взорвать собор Саграда-Фамилия →
19.08.2017 Мужчина напал с ножом на прохожих в центре Сургута →
19.08.2017 Полиция Финляндии признала нападение в Турку терактом →
19.08.2017 На свободе остается один подозреваемый в причастности к теракту в Барселоне →
18.08.2017 Теракт в Барселоне: названы имена подозреваемых →
18.08.2017 Нападение с ножом в Финляндии: двое погибших →
Фото и Видео
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
29017
Play own
Скорбь на скорую руку
28598
Play own
Акция памяти Немцова в Петербурге
28597
Play own
Марш Бориса Немцова
Реклама
Выбор читателей
статья Дурак до Киева доведет
Виталий Портников
новость Посла Молдавии вызвали в МИД
Приднестровье. Кадр НТВ
статья Колумб попал в истерию
Владимир Абаринов
в блоге Боевые стихи Бастрыкина
383
статья Европа, ты одурела
РЕКЛАМА
новость Венесуэла: американские санкции
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
статья Деньги Серебренникова
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Театрал о Серебренникове
383
новость Смерть волонтера
Иван Скрипниченко. Фото: nemtsov-most.org
новость Шпионы из КНДР на Украине
Задержание шпионов из КНДР. Кадр оперативной съемки СБУ
в блоге Парк русского периода
383
новость Новая дача Путина
Усадьба Сельгрена, август 2013. Фото: terijoki.spb.ru
новость На Кубе пострадали дипломаты США
Посольство США на Кубе. Фото: cu.usembassy.gov
статья Серебренников и дураки
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Полюдову бьют
Дарья Полюдова на видеосвязи с краевым судом, 21.02.2017. Фото с ФБ-страницы "Общественного вердикта"
в блоге Патриотам не дают
383
новость Съемки фильма Серебренникова заморожены
Кирилл Серебренников. Фото с личной ФБ-страницы
новость Кровавый теракт в Кабуле
На месте взрыва в Кабуле. Кадр CNN
новость Приговор карельским яблочникам
Ольга Залецкая. Фото из ВК-группы "Дело "Петропита"
новость Ткачев обманул с коттеджами
Жители "Пушкинского дола" в суде. Фото: novayagazeta.ru