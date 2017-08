Реклама

В Лондоне мужчина с ножом ранил двоих полицейских возле Букингемского дворца. Нападавшего задержали. Об этом сообщается на сайте полиции Лондона.

Как сообщается, полицейские остановили мужчину на улице Мэлл около Букингемского дворца, заметив у него нож. Тот стал сопротивляться, полицейские получили легкие порезы рук. Больше никто не пострадал.

Про личность задержанного не сообщается.

Как сообщал бельгийский телеканал RTBF, в в пятницу в центре Брюсселя мужчина с криком "Аллах акбар!" напал с мачете на троих военных. Солдаты открыли по нему огонь. Они получили легкие ранения рук и лица. Нападавший оказался серьезно ранен и позже скончался в больнице. Как выяснилось, злоумышленник был уроженцем Сомали. Его имя не называется.

