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В Лондоне мужчина с ножом ранил двоих полицейских возле Букингемского дворца. Нападавшего задержали. Об этом сообщается на сайте полиции Лондона.

Как сообщается, полицейские остановили мужчину на улице Мэлл около Букингемского дворца, заметив у него нож. Тот стал сопротивляться, полицейские получили легкие порезы рук. Больше никто не пострадал.

Про личность задержанного не сообщается.

Как сообщал бельгийский телеканал RTBF, в в пятницу в центре Брюсселя мужчина с криком "Аллах акбар!" напал с мачете на троих военных. Солдаты открыли по нему огонь. Они получили легкие ранения рук и лица. Нападавший оказался серьезно ранен и позже скончался в больнице. Как выяснилось, злоумышленник был уроженцем Сомали. Его имя не называется.

#BREAKING Soldiers shot a man who attacked them with machete in Brussels: Belgium media pic.twitter.com/sKH4CfKlOs — Guy Elster (@guyelster) 25 августа 2017 г.

18 августа в центре финского города Турку мужчина с ножом напал на прохожих. Он убил двоих человек, еще восемь пострадали. Полиция ранила нападавшего в ногу, он был задержан. Преступником оказался 18-летний гражданин Марокко, который находился в процессе получения статуса беженца. Его имя не раскрывалось. Полиция признала атаку терактом, по подозрению в причастности к нападению были задержаны еще четверо граждан Марокко.