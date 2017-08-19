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новость Дело ножевое

Мужчина напал с ножом на прохожих в центре Сургута
19.08.2017
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
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В центре Сургута мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, сообщает пресс-служба управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу. Нападавшего застрелили прибывшие полицейские.

"Около 11 часов 20 минут (09:20 мск. - Ред.) в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив восьмерым гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

"В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным это местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях", - отмечают в СКР.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц).

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сейчас их оперируют медики, сообщил заместитель директора департамента здравоохранения округа Владислав Нигматулин. "Все пострадавшие были доставлены в Сургутскую трамватологическую больницу. Среди пострадавших детей нет. У троих, по предварительным данным, состояние средней степени тяжести, у четверых состояние тяжелое. Они в операционной", - сказал Нигматулин.

"По нашей информации, пострадали семеро человек, восьмой пострадавший, о котором сообщали в СК, по нашей информации, - ликвидированный нападавший", - добавил глава департамента.

"В настоящее время проверяется информация о том, что нападавший на прохожих в Сургуте мог страдать психическим расстройством", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.08.2017
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