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новость Атака в Сургуте: задержаны десятки человек, четверым предъявлены обвинения

27.08.2017
Артур Гаджиев. Кадр видео с youtube-канала "Хрюши против | Сургут"
Артур Гаджиев. Кадр видео с youtube-канала "Хрюши против | Сургут"
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По делу о террористической атаке, совершенной на прошлой неделе в Сургуте, были задержаны десятки лиц из окружения нападавшего Артура Гаджиева. Об этом в субботу сообщила "Новая газета".

В числе задержанных - как приезжие с Северного Кавказа и из стран Средней Азии, так и этнические русские; среди последних - не только новообращенные мусульмане, но и граждане, не имеющие никакого отношения к исламу. Часть подозреваемых - женщины.

Четверым задержанным, как следует из публикации, предъявлены обвинения по пункту "а" части 2 статьи 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). За это преступление кодекс предусматривает от 12 до 20 лет колонии. Уже 20 августа фигуранты были отправлены в СИЗО.

В четверг "Радио Свобода" называла по делу задержаны как минимум 10 человек. Сообщалось также, что обвинение предъявлено лишь двоим, причем не по статье 205, а по статье 205.1 УК (содействие терроризму). Радиостанция приводила их имена: Ильнар и Усман. Отмечалось, что, как и Гаджиев, оба обвиняемых уроженцы Дагестана, этнические лезгины.

"Новая" в своей статье передает, что, хотя дело до сих пор квалифицировано по части 3 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц), СКР готовится объявить о разоблачении сургутской ячейки "Исламского государства", насчитывавшей якобы как минимум пять человек, включая лидера, его помощников и самого исполнителя теракта Гаджиева.

Задержания по делу начались уже в ночь с 19 на 20 августа, меньше чем через сутки после теракта. Как и "Радио Свобода", "Новая" передает, что внимание СКР привлекали любые лица, хоть как-то контактировавшие с Гаджиевым: бывшие однокурсники из колледжа, прихожане мечети и даже мало знакомые с ним лица.

При этом отмечается, что в мечети нападавший не появлялся уже несколько месяцев. Один из собеседников издания в местном джамаате рассказал, что, случайно повстречав Гаджиева за неделю до атаки, поинтересовался, почему тот перестал посещать мечеть. Молодой человек ответил, что там молятся неверные, и начал рассказывать об "истинном халифате" в Сирии.

Ранее уже сообщалось о ситуации 19-летнего уроженца Таджикистана Наимджона Икромова - бывшего однокурсника Гаджиева, подвергшегося пыткам и арестованного на 15 суток по сфабрикованному протоколу о мелком хулиганстве. "Новая" пишет, что лишь через пять дней адвоката Сеймура Ханкишиева допустили к подзащитному в спецприемник.

После встречи Ханкишиев рассказал, что видимых следов побоев у молодого человека не увидел, однако обнаружил, что тот сильно напуган.

Между тем на другой день, когда родственники Икромова принесли ему передачу, дежурный спецприемника заявил, будто такого арестанта в учреждении нет.

В публикации "Новой" приводится имя еще одного задержанного по делу - 20-летнего Эльмара, прихожанина городской мечети. Его забрали в 4 часа утра 20 августа. Является ли Эльмар одним из лиц, которым предъявлены обвинения, из статьи не понятно.

Мать и отчим Гаджиева, по данным издания, выехали из Сургута; их съемная квартира пустует.

Террористическая атака в Сургуте произошла 19 августа на улице Бажова в центре города. 19-летний Гаджиев разлил и поджег горючую жидкость в торговом центре "Северный", после чего побежал по улице, нападая с ножом на прохожих. Террорист ранил семерых человек; один из пострадавших до сих пор остается в крайне тяжелом состоянии.

Гаджиев успел пробежать 600 метров, после чего полицейский убил его выстрелом в спину. Предупредительного выстрела силовик не делал.

Во вторник ИГ распространило видеообращение от имени Гаджиева. На видеозаписи мужчина в балаклаве, называющий себя Масаудом ас-Сургути, приносит баят (присягу) халифу Абу Бакру аль-Багдади и призывает мусульман к нападениям с ножами. За спиной Масауда висит изображение флага ИГ, а рядом стоит топор. По утверждениям знакомых Гаджиева, голос действительно принадлежит сургутскому террористу.

Ход расследования находится на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

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27.08.2017
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