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новость В сумасшествии есть система

ИГ опубликовало видеообращение от имени напавшего на прохожих в Сургуте
22.08.2017
Кадр видеообращения "Масауда аль-Сургути". С сайта ent.siteintelgroup.com
Кадр видеообращения "Масауда аль-Сургути". С сайта ent.siteintelgroup.com
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Подконтрольное "Исламскому государству" издание Furat Media опубликовало посмертное видеообращение от имени мужчины, который в Сургуте напал с ножом на прохожих. Об этом сообщается на портале SITE Intel Group, отслеживающем информационную активность террористов.

На видеозаписи мужчина в балаклаве, называющий себя Масаудом аль-Сургути, клянется в верности лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади и говорит, что рад стать моджахедом. Он также призывает мусульман к нападениям с использованием ножей. За спиной мужчины висит изображение флага ИГ, рядом стоит топор.

Запись не содержит каких-либо деталей, позволяющих предположить, где и когда она была сделана.

19 августа на улице Бажова в центре Сургута мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Перед нападением он разлил горючую жидкость в торговом центре и поджег ее. Мужчина успел ранить семерых человек, прежде чем был застрелен полицейским.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц). Ход его расследования под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

В пресс-службе регионального управления МВД сразу после происшествия подчеркнули, что версия теракта "не является основной". При этом уже спустя несколько часов "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на прохожих в Сургуте.

Пресс-служба регионального управления СКР заявила, что нападавший идентифицирован. "По предварительным данным это местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях", - отмечали в СКР. Имя преступника не называлось.

В полиции также официально отрицали сообщения о сообщнике нападавшего, который якобы также атаковал прохожих, но скрылся. "Информация о задержании неизвестного мужчины в Сургуте по адресу Маяковского, 9 не имеет отношения к происшествию, произошедшему сегодня утром на улице Бажова", - говорилось в сообщении пресс-службырегионального управления МВД.

Позже Life сообщил, что нападавший - 19-летний Артур Гаджиев. Как утверждало издание, его отец, Ламетулах Гаджиев, состоит на учете в правоохранительных органах как экстремист и последователь радикальных религиозных течений. Подтверждения этой информации нет.

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22.08.2017
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