Реклама

22-летний Юнес Абуякуб, участник террористических атак в Каталонии, застрелен полицией в муниципалитете Субиратс примерно в 50 километрах от Барселоны. Об этом сообщается в твиттере ведомства. Правоохранители открыли огонь, поскольку на Абуякубе был предмет, напоминающий пояс шахида.

Таким образом, заключили в полиции, теперь мертвы либо задержаны все 12 лиц, изначально подозревавшихся в причастности к терактам. Восемь предполагаемых террористов в разное время погибли при различных обстоятельствах, а остальных четверых задержали.

Однако, заверили правоохранители, расследование дела продолжается.

В субботу высказывалось предположение, что Абуякуб, считавшийся основным подозреваемым по делу, бежал во Францию.

16 августа около 17 часов в Барселоне был совершен теракт. Фургон Fiat на большой скорости проехал около 600 метров по пешеходному бульвару Рамбла, сбивая прохожих. 13 человек погибли, 119 получили ранения. Террористы скрылись.

В ночь на 17-е число в городе Камбрилс к югу от каталонской столицы пятеро преступников на Audi также врезались в пешеходов. Полицейские застрелили четверых исламистов, пятый умер в больнице. В результате наезда ранения получили восемь человек, в том числе двое полицейских. Одна из пострадавших позже умерла.

Ответственность за теракты взяло на себя "Исламское государство".

Четверо фигурантов дела были задержаны в эти же дни. Еще двое погибли при случайном взрыве на складе бомб и бутана в городе Алканар в ночь на 16-е число. Абуякуб последние дни оставался в розыске.

Как утверждали в полиции, ограничиться наездами исламисты решили именно после взрыва в Алканаре. В субботу СМИ сообщили, что первоначально планировалось взорвать три фургона в людных местах Барселоны.

Одной из целей был назван знаменитый собор Саграда-Фамилия (Святого Семейства), который строится с 1882 года по проекту великого каталонского архитектора Антонио Гауди́. Предполагалось ли взорвать фургон в самой церкви или же рядом с нею, не пояснялось.

Вторым местом взрыва был назван Рамбла. Третий объект СМИ не уточняли - высказывалось лишь предположение, что террористы выбрали место в районе порта.

В воскресенье СМИ сообщили, что в причастности к терактам подозревается также Абдельбаки ас-Сатти, имам мечети в городке Риполь, провинция Жирона. Предположительно именно его останки были обнаружены на месте здания в Алканаре, уничтоженного случайным взрывом.

В то же время отмечалось, что, судя по проповедям Абдельбаки, он был далек от радикального ислама. Обыск в квартире имама также не дал никаких доказательств его причастности к терактам.

Однако, указывали СМИ, два месяца назад Абдельбаки неожиданно уехал из Риполя - возможно, в Бельгию, где он раньше уже бывал несколько раз. Сообщалось, что, по одной из версий правоохранителей, в Бельгии Абдельбаки вступил в связь с радикальными исламистами, после чего, возможно, стал одним из организаторов атаки в Барселоне.