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Террористы, устроившие в последние дни атаки в Каталонии, первоначально намеревались взорвать три фургона в людных местах Барселоны. Об этом сообщает El Español, не уточняя источников своей информации. Одним из объектов атаки должен был стать знаменитый собор Саграда-Фамилия (Святого Семейства) - одна из "визитных карточек" каталонской столицы. Предполагалось ли взорвать фургон в самой церкви или же рядом с нею, не уточняется.

Вторым местом взрыва был выбран пешеходный бульвар Рамбла. Третий объект издание не уточняет - высказывается лишь предположение, что было выбрано место в районе порта.

Фургоны, загруженные взрывчаткой, планировалось подорвать после наездов на людей. Все три машины были арендованы; они находились в городе Алканар. Там же хранились взрывчатка и бочки с бутаном.

Однако в ночь на среду, 16 августа, джихадисты случайно взорвали одну из бомб в Алканаре.

По информации каталонской полиции, оставшись без взрывчатки, исламисты решили ограничиться наездами.

Собор Саграда-Фамилия строится с 1882 года по проекту великого каталонского архитектора Антонио Гауди́. Сооружение порталов церкви продолжается поныне.

Теракт в Барселоне произошел в четверг около 17 часов. Фургон Fiat проехал по Рамбле на большой скорости около 600 метров, сбивая прохожих. 13 человек погибли, 119 получили ранения. Террористы скрылись.

В ночь на пятницу в городе Камбрилс к югу от каталонской столицы пятеро преступников на Audi также врезались в пешеходов. Полицейские застрелили четверых исламистов, пятый умер в больнице. В результате наезда ранения получили восемь человек, в том числе двое полицейских. Одна из пострадавших позже умерла.

По данным правоохранителей, всего в группу входило 12 террористов. Пятерых убили в Камбрилсе, четверых задержали. Из оставшихся трех двое, как утверждается, погибли при взрыве в Алканаре, последний - Юнес Абуякуб - скрылся. Не исключено, что он бежал во Францию.