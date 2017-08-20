О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.263423.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.263423.html
Также: Европа, Террор, Ксенофобия, Религия, Мир, Происшествия, Общество, Политика

новость В причастности к терактам в Каталонии подозревается имам мечети в Риполе

20.08.2017
На месте взорвавшегося дома в Алканаре. Кадр Ruptly
На месте взорвавшегося дома в Алканаре. Кадр Ruptly
Реклама

В причастности к терактам в Каталонии подозревается Абдельбаки ас-Сатти, имам мечети в городке Риполь, провинция Жирона. Об этом сообщает El País.

Как предполагается, останки Абдельбаки были обнаружены на месте здания в Алканаре, в котором террористы хранили взрывчатку и которое оказалось уничтожено в результате случайного взрыва в ночь на 16 августа.

Проповеди имама посещали около 500 человек, преимущественно приезжих из Марокко. Отмечается, что, судя по проповедям, клирик был далек от радикального ислама.

Однако два месяца назад Абдельбаки неожиданно уехал из Риполя. Как рассказали соседи имама, он мог отбыть в Бельгию, куда ранее уже выезжал несколько раз. По одной из версий правоохранителей, в Бельгии Абдельбаки вступил в связь с радикальными исламистами, после чего, возможно, стал одним из организаторов атаки в Барселоне.

В то же время, отмечается в публикации, при обыске в квартире не было обнаружено никаких доказательств его причастности к терактам.

Теракт в Барселоне произошел в четверг около 17 часов. Фургон Fiat проехал по Рамбле на большой скорости около 600 метров, сбивая прохожих. 13 человек погибли, 119 получили ранения. Террористы скрылись.

В ночь на пятницу в городе Камбрилс к югу от каталонской столицы пятеро преступников на Audi также врезались в пешеходов. Полицейские застрелили четверых исламистов, пятый умер в больнице. В результате наезда ранения получили восемь человек, в том числе двое полицейских. Одна из пострадавших позже умерла.

По данным правоохранителей, всего в группу входило 12 террористов. Пятерых убили в Камбрилсе, четверых задержали. Из оставшихся трех двое, как утверждалось, погибли при случайном взрыве в Алканаре, последний - Юнес Абуякуб - скрылся. Не исключено, что он бежал во Францию.

Как утверждают в полиции, ограничиться наездами исламисты решили именно после взрыва в Алканаре. В субботу СМИ сообщили, что первоначально планировалось взорвать три фургона в людных местах Барселоны.

Одной из целей был назван знаменитый собор Саграда-Фамилия (Святого Семейства), который строится с 1882 года по проекту великого каталонского архитектора Антонио Гауди́. Предполагалось ли взорвать фургон в самой церкви или же рядом с нею, не уточняется.

Вторым местом взрыва был назван пешеходный бульвар Рамбла. Третий объект СМИ не уточняли - высказывалось лишь предположение, что террористы выбрали место в районе порта.

Оставить комментарий Обсудить
20.08.2017
новость Новости по теме
20.08.2017 СМИ: Террористы в Барселоне намеревались взорвать собор Саграда-Фамилия →
19.08.2017 На свободе остается один подозреваемый в причастности к теракту в Барселоне →
18.08.2017 Теракт в Барселоне: названы имена подозреваемых →
18.08.2017 Скончалась одна из раненых во время теракта в Камбрильсе →
17.08.2017 Теракт в Барселоне: задержаны двое подозреваемых →
17.08.2017 Теракт в Барселоне: не менее 13 погибших →
Фото и Видео
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
Реклама
Выбор читателей
новость Захарова обвиняет Израиль
Мария Захарова. Фото: mid.ru
новость Задержание за атаку на ЛГБТ
Нападение на участницу ЛГБТ-акции. Кадр видео "Настоящего времени"
статья Украина без Лениных
Виталий Портников
в блоге Сталин и советский проект
383
статья Наш враг Гамлет
РЕКЛАМА
статья Дуэль Улюкаева с Сечиным
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Life прекратил вещание
Логотип телеканала Life
в блоге На деньги Навки
383
новость Нападение в Сургуте
На месте нападения в Сургуте. Кадр видеозаписи
новость СБУ: ФСБ готовила провокацию
Василий Грицак. Фото: ssu.gov.ua
в блоге За цензуру со скальпелем
383
новость Госдеп осудил переворот в Венесуэле
Акции протеста в Венесуэле. Фото: eluniversal.com
новость Трамп уволил Бэннона
Стивен Бэннон. Фото: diversityinc.com
в блоге Подальше от женщин
383
новость Новое дело против иеговиста
Журналы свидетелей Иеговы. Фото: nekudaidti.com
новость Кадыровцы добились покаяния
Салман Тарамов и Магомед Тазбиев. Фото: novayagazeta.ru
новость Как жирует сын Пескова
Николай Чоулз. Фото из личного Инстаграма
новость Ассанж не опубликовал данные о России
Джулиан Ассанж. Фото: usasnich.com
новость Нападение в Турку признали терактом
На месте теракта в Турку. Кадр Би-Би-Си.
в блоге Кремлевские принцы
383