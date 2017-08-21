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новость В Марселе автомобиль врезался в две автобусные остановки

21.08.2017
На месте инцидента в Марселе. Кадр трансляции
На месте инцидента в Марселе. Кадр трансляции
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В центре Марселя легковой автомобиль врезался в две автобусные остановки, расположенные в нескольких кварталах друг от друга, сообщает La Provence. Погибла 42-летняя женщина, еще одна женщина 29 лет ранена.

Водителя белого пикапа Renault Master полицейские задержали в районе Старого порта. Там проходит операция по разминированию. Источники в полиции сообщают, что автомобиль могли угнать в понедельник утром.

Официально полиция Марселя сообщила в своем твитере о проводящейся в районе Старого порта операции, не приводя никаких подробностей.

В полиции считают, что водитель намеренно совершил наезд на остановки. Ранее этот 35-летний мужчина уже попадал в поле зрения полиции, однако не в связи с экстремизмом. По словам близкого к расследованию источника, у мужчины были проблемы с психикой.

17 августа около 17 часов произошел теракт в Барселоне. Фургон Fiat проехал по пешеходному бульвару Рамбла на большой скорости около 600 метров, сбивая прохожих. 13 человек погибли, 119 получили ранения. Террористы скрылись.

В ночь на пятницу в городе Камбрилс к югу от каталонской столицы пятеро преступников на Audi также врезались в пешеходов. Полицейские застрелили четверых исламистов, пятый умер в больнице. В результате наезда ранения получили восемь человек, в том числе двое полицейских. Одна из пострадавших позже умерла.

По данным правоохранителей, всего в группу входило 12 террористов. Пятерых убили в Камбрилсе, четверых задержали. Из оставшихся трех двое, как утверждалось, погибли при случайном взрыве во время изготовления ими бомб в Алканаре, последний - Юнес Абуякуб - скрылся. Не исключено, что он бежал во Францию.

Как утверждают в полиции, ограничиться наездами исламисты решили после взрыва в Алканаре. В субботу СМИ сообщили, что первоначально планировалось взорвать три фургона в людных местах Барселоны, включая знаменитый собор Саграда-Фамилия (Святого Семейства).

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21.08.2017
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