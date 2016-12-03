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Хакеры украли 2 миллиарда рублей у российских банков, корреспондентские счета которых находились в Банке России, сообщает телеканал CNN. В Центробанке американскому телеканалу официально подтвердили эту информацию.

Хакеры попытались украсть 5 миллиардов рублей, однако их атаку удалось частично отразить. "Нам повезло вернуть часть денег", - приводит телеканал слова замглавы управления безопасности и защиты информации ЦБ Артема Сычева. Он отметил, что хакеры также атаковали частные банки и похитили средства со счетов их клиентов.

Когда произошла атака, не уточняется. Как отмечает CNN, она схожа с нападениями хакеров, которые происходили в последнее время во многих странах мира. В частности, в 2015 году были взломаны банки в Эквадора и на Филиппинах. Во вьетнамском банке аналогичную атаку отразили. В феврале этого года хакеры украли 101 миллион долларов из центрального банка Бангладеш. Они пытались вывести более 900 миллионов, но служба безопасности смогла остановиь атаку.

По мнению представителей компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности и защите информации, за атаками на международную банковскую систему стоит группа хакеров, называющая себя Lazarus. Утверждается, что она может быть связана с Северной Кореей.

Между тем в Центробанке отрицают нападение на сам банк. "Информация о краже 2 миллиардов с корсчетов Банка России в результате хакерской атаки не соответствует действительности. В Обзоре финансовой стабильности, который был представлен накануне вечером, речь шла об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты, в результате хакерских атак за весь 2016 год", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ .

В начале ноября стало известно, что несколько крупных российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Росбанк, а также Московская биржа, подверглись серии массированных DDoS-атак. По данным Сбербанка, атаки были организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран. В Центробанке добавили, что "в атаке участвует бот-сети состоящие из так называемых устройств "интернета вещей".

Средняя продолжительность каждой атаки составила около часа, самая долгая длилась почти 12 часов. Некоторые банки подверглись атакам неоднократно - серии от двух до четырех атак с небольшим интервалом. Мощность атак достигала 660 тысяч запросов в секунду.

В пятницу в ФСБ заявили, что иностранные спецслужбы готовят серию масштабных кибератак на российские банки. Серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast, отметили в ФСБ. Время начала атак - 5 декабря, цель - "дестабилизация финансовой системы России".

"Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Акция направлена на несколько десятков городов Российской Федерации", - говорилось в сообщении. В спецслужбе также заверили, что ФСБ "осуществляет необходимые мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности Российской Федерации и документированию готовящейся акции".