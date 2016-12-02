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Иностранные спецслужбы готовят серию масштабных кибератак на российские банки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ. По информации ведомства, время начала атак - 5 декабря, цель - "дестабилизация финансовой системы России".

Серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast, отметили в спецслужбе.

"Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Акция направлена на несколько десятков городов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заверили, что ФСБ "осуществляет необходимые мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности Российской Федерации и документированию готовящейся акции".

В начале ноября стало известно, что несколько крупных российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Росбанк, а также Московская биржа, подверглись серии массированных DDoS-атак. По данным Сбербанка, атаки были организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран. В Центробанке добавили, что "в атаке участвует бот-сети состоящие из так называемых устройств "интернета вещей".

Средняя продолжительность каждой атаки составила около часа, самая долгая длилась почти 12 часов. Некоторые банки подверглись атакам неоднократно - серии от двух до четырех атак с небольшим интервалом. Мощность атак достигала 660 тысяч запросов в секунду.

5 ноября телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в разведке США и некие секретные документы сообщил, что американские "военные хакеры" получили доступ в российскую энергосистему, телекоммуникационные сети и "системы командования Кремля", сделав их уязвимыми для кибератак.

При этом удар по российским сетям будет нанесен лишь в том маловероятном случае, если на компьютеры США будет осуществлено "существенное нападение", отметили источники.