О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Techno/m.256450.html
Также: Технологии, Россия, Криминал, Политика, Происшествия

новость Крупные российские банки подверглись серии DDoS-атак

10.11.2016
Одно из отделений Сбербанка. Фото с сайта sbrf.ru
Одно из отделений Сбербанка. Фото с сайта sbrf.ru
Реклама

Несколько крупных российских банков подверглись серии массированных DDoS-атак. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Банка России, отметив, что информация передана в правоохранительные органы.

Мощным атакам подверглись Сбербанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Росбанк, а также Московская биржа.

По данным Сбербанка, атаки были организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран. При этом в течение всего дня мощность атаки возрастала.

В Центробанке добавили, что "в атаке участвует бот-сети состоящие из так называемых устройств "интернета вещей". "Мощность атак средняя. Нарушений доступности сервисов банков не фиксировалась. Соответствующая информация доведена до правоохранительных органов и ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак - Ред.)", - сообщили в пресс-службе регулятора.

Накануне серию хакерских атак на российские банки зафиксировали эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского". По их данным, атаки начались 8 ноября в 16.00 и продолжаются до сих пор. Отмечается, что хакеры атаковали веб-сайты как минимум пяти известных финансовых организаций из топ-10.

"Злоумышленники используют многовекторные атаки типов syn-flood (атаки на исчерпание ресурсов операционной системы) и http-flood (атаки на веб-сервер с целью вызвать перегрузку и прекращение доступа к ресурсу). Это сложные атаки, которые практически невозможно отбить стандартными средствами защиты, которые используют операторы связи", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

Средняя продолжительность каждой атаки составила около часа, самая долгая длилась почти 12 часов. Некоторые банки, по данным компании, подверглись атакам неоднократно – серии от двух до четырех атак с небольшим интервалом. Мощность атак достигала 660 тысяч запросов в секунду. По данным "Лаборатории Касперского", более 50 процентов устройств, входящих в ботнет, находятся на территории США, Индии, Тайваня и Израиля. Всего в атаках участвовали в общей сложности машины из 30 стран.

DDoS-атаки - внешние воздействия на системы банка, приводящие к перегрузке. В конечном счете они могут привести к остановке работы банка. Последняя масштабная серия атак произошла в октябре 2015 года, когда были атакованы 8 известных российских банков.

Оставить комментарий Обсудить
10.11.2016

новость Новости по теме
05.11.2016 NBC: Американские хакеры получили доступ к компьютерным системам России →
02.11.2016 Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на Windows →
17.10.2016 Белый Дом не исключил финансовых санкций против России за кибератаки →
08.10.2016 Американский сенатор предлагает ввести санкции против России из-за кибератак →
07.10.2016 Вашингтон прямо обвинил Россию в кибератаках на избирательную систему США →
29.09.2016 ФБР: Системы голосования подверглись кибератакам более чем в 10 штатах →
25.02.2016 Google защитит СМИ и правозащитные организации от DDoS-атак →
05.04.2013 "Новая газета" подверглась крупнейшей в истории Рунета DDoS-атаке →
Фото и Видео
20761
Play own
"Нас загнали в подполье": жизнь после блокировки
27672
Play own
Хоругви и камуфляж: шествие 4 ноября
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27608
Play own
"Возвращение имен"-2016
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Учиться у Америки
статья Чего ждать от Трампа
Владимир Абаринов
статья Трамп и конец света: мнения
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka
новость Новое дело "диверсантов"
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
РЕКЛАМА
Loading...
статья Крымские матроны
Илья Мильштейн
новость Акции протеста в США
Акция противников Трампа в Чикаго. Фото: @chicagotribune
статья Убийство Немцова: сенсация в суде
Убийство Немцова
новость Депутата уволили за "горижоп"
Анастасия Мякина. Кадр видеоролика
в блоге Трамп, Путин и мы
59
новость Савченко написала Трампу
Выступление Савченко в Верховной раде. Фото: 112.ua
статья Саакашвили и хищники
Николай Митрохин
новость Удар с моря по Алеппо
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Клинтон: Поддержим Трампа
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
новость Трамп победил на выборах
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Вице-президентом Интерпола стал россиянин
Александр Прокопчук. Фото: crimerussia.ru
в блоге Без права забастовки
383
новость Дадин: Пытки продолжаются
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость Тюремщики против законника
Андрей Креков. Фото: zona.media
в блоге Не подыгрывайте врагам
465
новость Присяга вместо идеологии
Ольга Ковитиди. Фото: council.gov.ru