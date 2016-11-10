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Несколько крупных российских банков подверглись серии массированных DDoS-атак. Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Банка России, отметив, что информация передана в правоохранительные органы.

Мощным атакам подверглись Сбербанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Росбанк, а также Московская биржа.

По данным Сбербанка, атаки были организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран. При этом в течение всего дня мощность атаки возрастала.

В Центробанке добавили, что "в атаке участвует бот-сети состоящие из так называемых устройств "интернета вещей". "Мощность атак средняя. Нарушений доступности сервисов банков не фиксировалась. Соответствующая информация доведена до правоохранительных органов и ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак - Ред.)", - сообщили в пресс-службе регулятора.

Накануне серию хакерских атак на российские банки зафиксировали эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского". По их данным, атаки начались 8 ноября в 16.00 и продолжаются до сих пор. Отмечается, что хакеры атаковали веб-сайты как минимум пяти известных финансовых организаций из топ-10.

"Злоумышленники используют многовекторные атаки типов syn-flood (атаки на исчерпание ресурсов операционной системы) и http-flood (атаки на веб-сервер с целью вызвать перегрузку и прекращение доступа к ресурсу). Это сложные атаки, которые практически невозможно отбить стандартными средствами защиты, которые используют операторы связи", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

Средняя продолжительность каждой атаки составила около часа, самая долгая длилась почти 12 часов. Некоторые банки, по данным компании, подверглись атакам неоднократно – серии от двух до четырех атак с небольшим интервалом. Мощность атак достигала 660 тысяч запросов в секунду. По данным "Лаборатории Касперского", более 50 процентов устройств, входящих в ботнет, находятся на территории США, Индии, Тайваня и Израиля. Всего в атаках участвовали в общей сложности машины из 30 стран.

DDoS-атаки - внешние воздействия на системы банка, приводящие к перегрузке. В конечном счете они могут привести к остановке работы банка. Последняя масштабная серия атак произошла в октябре 2015 года, когда были атакованы 8 известных российских банков.