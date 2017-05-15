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новость Не добытчики

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти
15.05.2017
Добыча нефти. Фото: rosneft.ru
Добыча нефти. Фото: rosneft.ru
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Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, до конца марта 2018 года. Об этом говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сообщает ТАСС.

Отмечается, что цель соглашения - доведение объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений.

Новак и Фалих подчеркнули, что соглашение о сокращении добычи привело к постепенному сокращению мировых запасов нефти и росту спроса на это сырье в мире. Однако российский министр подчеркнул, что цели текущего соглашения пока не достигнуты, и необходимо продолжать взаимодействие.

"Министры условились до 24 мая провести консультации со странами-участниками договоренностей и прочими производителями с целью достижения полного консенсуса по поводу девятимесячного продления Декларации о кооперации, - говорится в заявлении. - Министры также выразили оптимизм, что более широкий круг стран оценит позитивный эффект от стабилизации нефтяных рынков и присоединится к усилиям".

На фоне заявления министров июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже поднялся до 51,64 доллара за баррель.

30 ноября страны ОПЕК договорились сократить суммарные объемы нефтедобычи в картеле на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 32,5 миллиона баррелей. К решению о сокращении присоединилась Россия, которая заявила о готовности сократить добычу на 300 тысяч баррелей в течение первого полугодия 2017 года.

По итогам прошедших 10 декабря в Вене переговоров 11 стран, не входящих в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с января 2017 года почти на 600 тысяч баррелей в сутки ради стабилизации рынка. Таким образом, к соглашению присоединились Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Мексика, Оман, Судан, Южный Судан, Малайзия.

Однако участники рынка отмечали, что для более серьезного влияния на рынок необходимо присоединения к нему большего количества участников. Соглашение не подписали такие нефтедобывающие страны, как Норвегия, Вьетнам, Канада и США. При этом США является одним из крупнейших производителей нефти в мире, после России и Саудовской Аравии, определяющим мировую конъюнктуру рынка.

7 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о сокращении нефтедобычи принимал лично Владимир Путин на основе консультаций со всеми ведущими нефтяными компаниями страны. По словам Пескова, при этом вопрос о компенсациях нефтекомпаниям не обсуждался. "Нет, этот вопрос не обсуждался. Мы уже сообщали, что тема сокращения объемов добычи согласовывалась президентом со всеми основными, ведущими нефтяными компаниями. Президент лично имел с ними контакты, и решение принималось лично президентом на основе того консенсуса, который был достигнут с руководителями этих нефтяных компаний", - сказал пресс-секретарь.

Комментарии 18 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.05.2017
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