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На переговорах в Вене страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились сократить добычу нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Страны, не входящие в ОПЕК, обязались сократить добычу нефти более чем на 600 тысяч баррелей в сутки. Пока неизвестно, входит в эту цифру естественное падение производства в таких странах, как, например, Мексика, или речь идет о реальном снижении количества поступающей на рынок нефти.

Это первое за 15 лет соглашение между ОПЕК и остальными производителями нефти.

30 ноября страны ОПЕК договорились сократить суммарные объемы нефтедобычи в картеле на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 32,5 миллиона баррелей. К решению о сокращении присоединилась Россия, которая заявила о готовности сократить добычу на 300 тысяч баррелей в течение первого полугодия 2017 года.

В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о сокращении нефтедобычи принимал лично Владимир Путин на основе консультаций со всеми ведущими нефтяными компаниями страны. По словам Пескова, при этом вопрос о компенсациях нефтекомпаниям не обсуждался. "Нет, этот вопрос не обсуждался. Мы уже сообщали, что тема сокращения объемов добычи согласовывалась президентом со всеми основными, ведущими нефтяными компаниями. Президент лично имел с ними контакты, и решение принималось лично президентом на основе того консенсуса, который был достигнут с руководителями этих нефтяных компаний", - сказал пресс-секретарь.

В понедельник цена на нефть марки Brent поднялась до максимума с июля прошлого года, до 54,92 доллара за баррель. Однако уже утром среды нефть Brentподешевела до 53,6 доллара на фоне сомнений в способности добывающих стран изменить баланс спроса и предложения. Большинство участников рынка склоняются к тому, что реальное сокращение производства будет значительно меньше, чем объявленные 1,2 миллиона баррелей в день.