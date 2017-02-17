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Тенденция к укреплению курса рубля, сложившаяся в последнее время на рынке, носит сезонный характер и не требует специальных действий со стороны властей. Как передает Интерфакс, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"То, что мы видим в последний месяц - это определенное укрепление рубля, оценка здесь у всех одинаковая - мы считаем, что то укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами", - отметил он.

"Два фактора, которые играют ключевую роль - это притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, а вторая история - это сезонность. Традиционно первый квартал - это сильный квартал с точки зрения платежного баланса, импорта в начале года всегда мало, эти факторы играют сейчас на укрепление рубля", - добавил министр.

По его словам, "изменений действий властей никаких не планируется, здесь все, как системно объявлено". "В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация. Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать", - заключил Орешкин.

Заявления Орешкина привели к тому, что рубль, плавно снижавшийся в начале торгов на фоне дешевеющей нефти, в середине дня в пятницу усилил падение.

К 13:30 курс доллара вырос до 58,16 рубля, что на 56 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,9175 рубля, прибавив 47,75 копейки. По данным на 13:10 курс доллара находился на уровне до 57,8 рубля, евро - на уровне 61,5 рубля. Таким образом, за 20 минут курс доллар и евро вырос на 35-40 копеек.

12 января Орешкин, выступая в рамках Гайдаровского форума в Москве, заявил, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире. При этом Орешкин заметил, что многие иностранные компании последние два года боялись, "что нестабильность на финансовых рынках, нестабильность динамики инфляции будут сохраняться". Однако, после того как "рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире, те, кто боялся, упустили очень серьезные возможности", подчеркнул министр.