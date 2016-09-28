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Страны - члены ОПЕК предварительно договорились уменьшить объемы добычи нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на участников встречи, проходящей в Алжире.

Договоренности о снижении объемов ОПЕК достигла впервые с 2008 года. Сейчас ежедневная добыча нефти странами - членами организации составляет 33,24 миллиона баррелей. Это значение будет уменьшено до 32,5 миллиона.

На сколько должен снизить добычу каждый из членов ОПЕК, будет решено на следующей встрече, которая пройдет в ноябре. Тогда и планируется принять официальное решение о сокращении объемов. К этому времени предложение уменьшить добычу направят экспортерам, не входящим в организацию, в частности России.

На фоне известия о достигнутой в Алжире договоренности цены на нефть быстро пошли вверх. В частности, стоимость североморской марки Brent к 21:20 мск выросла на 6 процентов - до 48,73 доллара за баррель, - а в течение следующего получаса - до 48,96 доллара. Американская нефть WTI подорожала сначала на 5,4 процента - до 47,02 доллара, - а затем ее цена достигла уровня 47,45 доллара за баррель.

Россия, стремясь обеспечить рост нефтяных цен, с зимы добивалась, чтобы ОПЕК заморозила объемы добычи. Однако Саудовская Аравия, занимающая лидирующее положение в организации, отказывалась идти на такой шаг, пока уменьшить добычу не согласится другой член организации - Иран. Между тем Иране после снятия осенью 2015 года санкций резко нарастил объемы нефтедобычи и сокращать их отказывался.

Теперь, однако, Саудовская Аравия изменила свою позицию. Министр энергетики королевства Халид аль-Фалих во вторник заявил, что решение о снижении добычи позволит Ирану, Ливии и Нигерии добывать нефть в максимальных объемах, какие можно счесть разумными.