О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror707.graniru.info/Economy/m.254982.html
Также: Экономика, Мир, Ближний Восток, Россия, Политика

новость Страны ОПЕК договорились уменьшить добычу нефти

28.09.2016
Логотип ОПЕК
Логотип ОПЕК
Реклама

Страны - члены ОПЕК предварительно договорились уменьшить объемы добычи нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на участников встречи, проходящей в Алжире.

Договоренности о снижении объемов ОПЕК достигла впервые с 2008 года. Сейчас ежедневная добыча нефти странами - членами организации составляет 33,24 миллиона баррелей. Это значение будет уменьшено до 32,5 миллиона.

На сколько должен снизить добычу каждый из членов ОПЕК, будет решено на следующей встрече, которая пройдет в ноябре. Тогда и планируется принять официальное решение о сокращении объемов. К этому времени предложение уменьшить добычу направят экспортерам, не входящим в организацию, в частности России.

На фоне известия о достигнутой в Алжире договоренности цены на нефть быстро пошли вверх. В частности, стоимость североморской марки Brent к 21:20 мск выросла на 6 процентов - до 48,73 доллара за баррель, - а в течение следующего получаса - до 48,96 доллара. Американская нефть WTI подорожала сначала на 5,4 процента - до 47,02 доллара, - а затем ее цена достигла уровня 47,45 доллара за баррель.

Россия, стремясь обеспечить рост нефтяных цен, с зимы добивалась, чтобы ОПЕК заморозила объемы добычи. Однако Саудовская Аравия, занимающая лидирующее положение в организации, отказывалась идти на такой шаг, пока уменьшить добычу не согласится другой член организации - Иран. Между тем Иране после снятия осенью 2015 года санкций резко нарастил объемы нефтедобычи и сокращать их отказывался.

Теперь, однако, Саудовская Аравия изменила свою позицию. Министр энергетики королевства Халид аль-Фалих во вторник заявил, что решение о снижении добычи позволит Ирану, Ливии и Нигерии добывать нефть в максимальных объемах, какие можно счесть разумными.

Оставить комментарий Обсудить
28.09.2016

новость Новости по теме
02.06.2016 В ОПЕК не смогли договорится об ограничении добычи нефти →
18.04.2016 Курс доллара и евро вырос после провала переговоров в Дохе →
17.04.2016 Подписание соглашения о заморозке объемов нефтедобычи сорвано →
18.02.2016 Саудовская Аравия отказывается снижать добычу нефти →
16.02.2016 Россия и ОПЕК договорились заморозить добычу нефти на уровне 11 января →
17.10.2014 Падение цен на нефть: Путин не исключает заговора →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья На Лубянку! В подвал!
новость Boeing был сбит с территории ДНР
Презентация доклада о гибели Boeing-777. Фото: @EliotHiggins
новость Арест британского колорада
Бенджамин Стимсон. Фото с личной ВК-страницы
статья Антон Цветков струсил
Илья Мильштейн. Courtesy photo
РЕКЛАМА
Loading...
новость Минздрав: Запрет абортов опасен
Вероника Скворцова. Фото: rosminzdrav.ru
новость США: Сотрудничество можем прекратить
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera
новость Безработные заплатят за медицину
Полис ОМС. Фото: vladmedicina.ru
в блоге Мизулина и насилие
383
новость Цветков винит блогера
Антон Цветков на "офицерском балу" в дивизии им. Дзержинского. Фото: antontsvetkov.ru
новость Дело о разврате в школе 57
Борис Меерсон. Источник: 07kbr.ru
в блоге Братья Люмьер не в обиде
383
новость "Булава" опять взорвалась
МБР ''Булава''. Кадр телеканала ''Россия''
новость Квартиры бабушки Кабаевой
Алина Кабаева. Фото: moscvichka.ru
статья Кадры эпохи Путина
Виталий Портников
новость Дело о репосте Стомахина
Цивильский райсуд Чувашии. Фото: foto.cheb.ru
новость Дадин в карельской колонии
Ильдара Дадина берут под стражу в зале суда. Фото Дмитрия Борко
новость США могут усилить санкции
Джош Эрнест. Фото: whitehouse.gov
новость Boeing: Минобороны юлит
Боевик ДНР с игрушкой погибшего пассажира Boeing-777. Фото: news.pn
статья В Крыму пропадают люди: ВИДЕО
новость Новая работа сына Кириенко
Владимир Кириенко. Источник: stringer-news.com