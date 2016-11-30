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Также: Экономика, Мир, Ближний Восток, Азия, Россия, Правительство, Политика | Персоны: Александр Новак

новость Недобычное решение

Страны - члены ОПЕК договорились уменьшить добычу нефти
30.11.2016
Логотип ОПЕК
Логотип ОПЕК
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Страны - члены ОПЕК заключили соглашение об уменьшении совокупной ежедневной добычи нефти с 33,6 миллиона баррелей до 32,5 миллиона. Об этом сообщает Reuters. Соглашение, заключенное на встрече в Вене, вступает в силу с января 2017 года.

Подобное решение ОПЕК приняла впервые с 2008 года. На этом фоне цена североморской нефти Brent поднялась более чем на 9 процентов, превысив 50 долларов за баррель.

Саудовская Аравия снижает добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, Кувейт, Катар и ОАЭ - в сумме на 300 тысяч, Ирак - на 200 тысяч баррелей. Между тем Ирану разрешено и далее наращивать объемы добычи.

С условиями соглашения не согласилась Индонезия. Ее членство в ОПЕК приостановлено, а объем, на который она должна была сократить добычу, перераспределен между другими странами.

В соглашении также содержится призыв к экспортерам, не входящим в ОПЕК, снизить совокупную ежедневную добычу на 600 тысяч баррелей. Из этого объема половина - 300 тысяч баррелей - приходится на Россию.

Как передает ТАСС со ссылкой на главу российского Минэнерго Александра Новака, Москва согласна на такое предложение. По словам чиновника, в первой половине будущего Россия поэтапно снизит добычу "в сжатые сроки исходя из технических возможностей".

На уменьшение нефтедобычи Москва идет впервые за 15 лет.

Из других стран, не входящих в ОПЕК, готовность снизить объемы добычи нефти выразили Азербайджан и Казахстан.

Переговоры ОПЕК с экспортерами, не входящими в организацию, запланированы на 9 декабря.

Россия, стремясь обеспечить рост нефтяных цен, с прошлой зимы добивалась, чтобы ОПЕК заморозила объемы добычи. Однако Саудовская Аравия, занимающая лидирующее положение в организации, отказывалась идти на такой шаг, пока на это не согласится Иран. Между тем Тегеран после снятия осенью 2015 года санкций резко нарастил объемы нефтедобычи и сокращать их отказывался.

Однако в конце сентября Эр-Рияд изменил свою позицию. В королевстве заявили, что решение о снижении добычи позволит Ирану, Ливии и Нигерии добывать нефть в максимальных объемах, какие можно счесть разумными. Тогда же и была достигнута предварительная договоренность о сокращении объемов добычи, оформленная теперь на встрече в Вене.

Новая встреча ОПЕК назначена на 25 мая 2017 года. На ней предполагается оценить итоги принятых мер и, возможно, продлить заморозку объемов нефтедобычи.

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30.11.2016

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