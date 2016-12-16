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Все нефтяные компании России готовы сокращать добычу нефти в следующем году в рамках выполнения договоренностей России с ОПЕК. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает Интерфакс.

В рабочую группу по мониторингу сокращения добычи внутри России, создаваемому при Минэнерго, войдут 12 крупнейших нефтекомпаний, отметил министр. По словам Новака, к концу первого квартала Россия сократит добычу примерно на 200 тысяч баррелей в сутки. В апреле-мае планируется достичь снижения в 300 тысяч баррелей в сутки.

30 ноября страны ОПЕК договорились сократить суммарные объемы нефтедобычи в картеле на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 32,5 миллиона баррелей. К решению о сокращении присоединилась Россия, которая заявила о готовности сократить добычу на 300 тысяч баррелей в течение первого полугодия 2017 года.

По итогам прошедших 10 декабря в Вене переговоров 11 стран, не входящих в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с января 2017 года на 558 тысяч баррелей в сутки ради стабилизации рынка.

По данным агентства Bloomberg, Мексика в рамках сделки сократит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки и займет второе место по объемам сокращения после России. Оман сократит добычу нефти на 40 тысяч баррелей в сутки, Азербайджан - на 35 тысяч. Сокращать добычу отказалась только Боливия, которой предлагали уменьшить ее на 4 тысячи баррелей в сутки. Это первое за 15 лет соглашение между ОПЕК и остальными производителями нефти.

14 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о сокращении нефтедобычи принимал лично Владимир Путин на основе консультаций со всеми ведущими нефтяными компаниями страны. По словам Пескова, при этом вопрос о компенсациях нефтекомпаниям не обсуждался. "Нет, этот вопрос не обсуждался. Мы уже сообщали, что тема сокращения объемов добычи согласовывалась президентом со всеми основными, ведущими нефтяными компаниями. Президент лично имел с ними контакты, и решение принималось лично президентом на основе того консенсуса, который был достигнут с руководителями этих нефтяных компаний", - сказал пресс-секретарь.

В понедельник цена на нефть марки Brent впервые за полтора года поднялась до 57 долларов за баррель. Это способствовало укреплению рубля. Однако к пятнице Brent подешевела до 54,3 доллара на фоне сомнений в способности добывающих стран изменить баланс спроса и предложения. Большинство участников рынка склоняются к тому, что реальное сокращение производства будет значительно меньше, чем объявленные 1,2 миллиона баррелей в день.