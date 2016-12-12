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Стоимость доллара в ходе утренних торгов на Московской бирже упала ниже 61,5 рубля. Как передает РБК, в последний раз ниже этой отметки курс доллара опускался 19 октября 2015 года.

Одновременно с этим биржевой курс евро к рублю опустился ниже 65 рублей, достигнув на минимуме отметки 64,9 рубля. Это на 1,66 процента ниже уровня закрытия торгов 9 декабря 2016 года. Так дешево евро не стоил на бирже с 30 июля 2015 года.

Укрепление рубля происходит на фоне быстрого роста мировых цен на нефть. В ходе торгов понедельника стоимость барреля Brent на бирже ICE поднималась до 57,52 доллара, что на 5,8 процента превосходит уровень, на котором закрылись предыдущие торги.

Как дополняет Интерфакс, цены на нефть пошли вверх после решения 11 стран, не входящих в ОПЕК, присоединиться к договоренностям картеля о снижении производства сырья, а также заявления Саудовской Аравии о готовности пойти на дополнительное сокращение добычи.

На переговорах в Вене, которые прошли 10 декабря, страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились сократить добычу нефти сократить добычу нефти более чем на 600 тысяч баррелей в сутки. Это первое за 15 лет соглашение между ОПЕК и остальными производителями нефти.

30 ноября страны ОПЕК договорились сократить суммарные объемы нефтедобычи в картеле на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 32,5 миллиона баррелей. К решению о сокращении присоединилась Россия, которая заявила о готовности сократить добычу на 300 тысяч баррелей в течение первого полугодия 2017 года.

В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о сокращении нефтедобычи принимал лично Владимир Путин на основе консультаций со всеми ведущими нефтяными компаниями страны. По словам Пескова, при этом вопрос о компенсациях нефтекомпаниям не обсуждался.