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Решение о сокращении нефтедобычи принимал лично Владимир Путин на основе консультаций со всеми ведущими нефтяными компаниями страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает Инерфакс.

По словам Пескова, при этом вопрос о компенсациях нефтекомпаниям не обсуждался. "Нет, этот вопрос не обсуждался. Мы уже сообщали, что тема сокращения объемов добычи согласовывалась президентом со всеми основными, ведущими нефтяными компаниями. Президент лично имел с ними контакты, и решение принималось лично президентом на основе того консенсуса, который был достигнут с руководителями этих нефтяных компаний", - сказал пресс-секретарь.

"В целом повышение цен на нефть в результате принимаемых мер , повышение на каждые пять долларов приносит определенные дополнительные доходы как в бюджет страны, так и для самих нефтяных компаний", - отметил Песков.

30 ноября страны ОПЕК договорились сократить суммарные объемы нефтедобычи в картеле на 1,2 миллиона баррелей в сутки, до 32,5 миллиона баррелей. К решению о сокращении присоединилась Россия, которая заявила о готовности сократить добычу на 300 тысяч баррелей в течение первого полугодия 2017 года.

Следующие переговоры между ОПЕК и странами, не входящими в картель, пройдут в Вене 10 декабря. В них примет участие глава российского Минэнерго Александр Новак. В среду он проведет встречу с представителями российских нефтедобывающих компаний для обсуждение деталей соглашения о сокращении добычи.

В понедельник цена на нефть марки Brent поднялась до максимума с июля прошлого года, до 54,92 доллара за баррель. Однако уже утром среды нефть Brent подешевела до 53,6 доллара на фоне сомнений в способности добывающих стран изменить баланс спроса и предложения. Большинство участников рынка склоняются к тому, что реальное сокращение производство будет значительно меньше, чем объявленные 1,2 миллиона баррелей в день.