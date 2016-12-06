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новость Минфин предложил снизить темпы роста зарплат врачей

06.12.2016
Очередь в регистратуру в 8-й детской поликлинике Ижевска. Фото: andrey-konoval.livejournal.com
Очередь в регистратуру в 8-й детской поликлинике Ижевска. Фото: andrey-konoval.livejournal.com
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил снизить темпы роста заработной платы работников сферы здравоохранения в регионах. Как передает ТАСС, об этом говорится в рекомендованном ко второму чтению проекте бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Как следует из поправок, темпы роста зарплат медикам предлагается снизить почти вдвое - с 10,6 процента до 5,4 процента.

"Речь не идет о снижении (уровня заработной платы. - Ред.), на этом этапе мы предлагаем остановиться темпом роста 5,4 процента", - пояснила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, инициатива связана с тем, что регионы будут испытывать трудности с финансированием запланированного сейчас темпа роста зарплат, поскольку средства на софинансирование в таких масштабах не были заложены в региональных бюджетах.

Средства, предусмотренные в бюджете на выполнение запланированного ранее норматива в 10,6 процента, Минфин предлагает перенаправить на создание резерва внутри самого ФОМС, который в дальнейшем может быть выделен на те же цели.

По словам Нестеренко, предложение Минфина пока не обсуждалось с представителями регионов.

Кроме того, в ходе обсуждения поправок ко второму чтению комитет принял решение сохранить в бюджете на 2019 норму взноса в 5,1 процента, а не повышать до 5,9 процента, как ранее предлагал Минфин. Эту информацию пдтвердил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В середине октября стало известно, что бюджет ФОМС остается несформированным, так как в нем не хватает средств на выполнение майского указа Владимира Путина о повышении зарплаты медработников. По данным "Ведомостей", в 2017 году нехватка составит около 71 миллиарда рублей. На трехлетку на индексацию зарплат медработников требуется почти полтриллиона рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета ФОМСа: 196,6 миллиарда рублей в 2018 году и 219,5 миллиарда рублей - в 2019.

Минздрав предлагал найти необходимую сумму в бюджете ФОМСа за 2016 года, не перечисляя так называемый обратный трансферт в федеральный бюджет. Это 96,7 миллиарда рублей, выделяемых, в основном, на высокотехнологичную медпомощь.

По указам президента в 2017 году зарплата врачей должна составить 180 процентов среднерегиональной, а среднего и младшего медперсонала - 90 и 80 процентов. К 2018 году она должна составить 200, 100 и 100 процентов соответственно.

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06.12.2016

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