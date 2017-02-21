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Также: Экономика, Правительство, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Песков

новость В правительстве обсуждают возможность ограничения наличных расчетов

21.02.2017
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
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Минэкономразвития и Минфин обсуждают возможность ограничения хождения наличных в целях борьбы с теневой экономикой. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников и экспертов, участвующих в дискуссии.

В частности, речь идет о возможном запрете на выдачу зарплаты наличными и введении муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. Одна из обсуждаемых идей - ограничение на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но единого мнения о цене отсечения у чиновников нет. Утвержденных решений также пока нет и на уровень правительства обсуждение еще не выносилось.

Некоторые из обсуждаемых идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018-2024 годах, сообщил один из источников. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, составляет около 9 процентов ВВП. Издание отмечает, что россияне до сих пор отдают предпочтение расчетам наличными. Держатели платежных карт за девять месяцев прошлого сняли 19 триллионов рублей наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 триллиона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "заслуживающим внимания" предложения об ограничении расчетов наличными деньгами, поскольку эта мера позволит минимизировать теневой сектор экономики. "Безусловно, такая экономика есть. О ее масштабах сказать сейчас не могу. В то же время это явление, с которым сталкиваются все страны мира", - сказал он.

Россия является участником международных конвенций, договоров и соглашений, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов и отмыванием денег, отметил Песков. "В этом контексте многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств, - подчеркнул пресс-секретарь. - Вместе с тем, нужно учитывать реалии страны в плане хождения пластиковых карт, степени распространения банковских услуг и так далее".

14 июля Bloombеrg со ссылкой на участников совещания у президента сообщил, что Владимир Путин потребовал вывести около 30 миллионов россиян из теневой экономики. По данным источников президент попросил найти способы, чтобы простимулировать граждан "выйти из гаража". Согласно подсчетам, на "гаражную экономику" может приходиться до 25 процентов ВВП России.

Агентство отмечает, что в период экономического кризиса миллионы граждан, которых "выведут из тени", заставив платить налоги, станут действенным методом решения бюджетных проблем. К решению проблемы Путин попросил подойти "серьезно и вдумчиво". В материале отмечается, что 30 миллионов человек - это 40 процентов от общей численности экономически активного населения страны.

Накануне "Ведомости", ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Министерство финансов и Федеральная налоговая служба обсуждают идею контроля за крупными расходами населения. Цель такого контроля - борьба с серыми зарплатами. При этом источники уверили, что идея пока очень сырая, никакого проработанного механизма ее реализации нет.

Данных у ФНС для такого контроля достаточно, считают чиновники. Например, при постановке автомобиля на учет ГИБДД передает данные налоговикам для транспортного налога, а о покупке недвижимости налоговики узнают от Росреестра. Так же можно получить и сведения о банковских счетах. Однако использовать эти данные для доначисления НДФЛ физическим лицам нельзя, так как сперва необходимо обнаружить доходы, с которых не был уплачен налог.

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21.02.2017

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