О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror705.graniru.info/Economy/m.254687.html
Также: Экономика, Россия, Политика, Общество

новость Минфин предлагает повысить НДС и нагрузку на зарплаты

20.09.2016
Минфин России. Фото: minfin.ru
Минфин России. Фото: minfin.ru
Реклама

Министерство финансов предложило провести реформу страховых взносов, начав взимать их по единой ставке со всего зарплатного фонда, а также рассмотреть вариант повышения налога на добавленную стоимость. Как пишут "Ведомости", предусматривается, что единая ставка начнет действовать с 2017 года, поднявшись к 2019 году до 26 процентов.

По словам источников издания, есть и альтернативный вариант: в 2017 году повысить НДС до 20 процентов, 10-процентную льготную ставку поднять до 12 процентов, а с 2019 года начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20 процентами.

Благодаря этому, считают чиновники, уже в 2017 году бюджет получит дополнительные 600 миллиардов рублей, еще 400 600 миллиардов рублей - в 2018 году и еще 200 600 миллиардов рублей - в 2019 году.

По данным источников, идея Минфина обсуждалась на прошлой неделе премьером Дмитрием Медведевым и министром финансов Антоном Силуановым у президента Владимира Путина. Такая встреча была, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но не стал говорить о ее содержании. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова предложила обратиться за комментариями к Пескову.

Предложения Минфина прорабатывались и на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Решений пока нет, отметили источники: "все ушло на уровень президента и премьера".

Сейчас работодатели платят в Пенсионный фонд 22 процента с зарплат до 796 000 рублей в год, а сверх этой суммы - 10 процентов. В Фонд социального страхования отчисления составляют 2,9 процента с годовых заработков до 670 000 рублей, в Фонд медицинского страхования - 5,1 процента со всей зарплаты.

Впрочем, по мнению источников в финансово-экономическом блоке, провести "маневр" с 2017 года вряд ли получится, поскольку надо учитывать не только бюджетную, но и социально-политическую ситуацию.

Оставить комментарий Обсудить
20.09.2016
новость Новости по теме
17.09.2016 Резервный фонд может быть исчерпан уже к концу года →
09.09.2016 Минфин: Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году →
07.09.2016 Шувалов: Заморозка финансирования проектов из средств ФНБ не планируется →
06.09.2016 За август объем Резервного фонда и ФНБ сократился почти на 600 миллиардов рублей →
01.09.2016 ЦБ: Разовая выплата пенсионерам приведет к небольшому росту инфляции →
29.08.2016 СМИ: Сечин предлагает продать ему "Башнефть" за 5 миллиардов долларов →
05.07.2016 Россия израсходует остаток Резервного фонда уже в следующем году →
01.07.2016 Суверенные фонды потеряли за полугодие почти триллион рублей →
17.06.2016 Силуанов: В 2017 году внутренние заимствования могут достичь 1,5 триллиона рублей →
08.06.2016 Пени за просрочку оплаты капремонта увеличат вдвое →
21.05.2016 Кудрин: Российская экономика останется "на дне" без реформ →
05.05.2016 Резервный фонд в апреле сократился на 528,6 миллиарда рублей →
09.02.2016 Поддержка российской экономики потребует 827,7 миллиарда рублей →
16.01.2016 Силуанов: Резервный фонд и ФНБ могут быть проедены до конца года →
Фото и Видео
23154
Play own
Голодовка валютных заемщиков
22768
Play own
Флэшмоб валютных ипотечников
"Улов дня". Проспект мира, Москва, 1991 г. Фото Дмитрия Борко
Фотоуроки кризиса (10 фото)
22285
Play own
"Пожирание рубля" у Центробанка
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Конец харьковского террориста
Евгений Жилин. Фото: rbc.ua
в блоге Патриот и "Диссернет"
383
новость Обстрел конвоя ООН в Сирии
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
статья Ночной позор: выборы в телевизоре
Владимир Соловьев
новость Стычки у посольства в Киеве: ВИДЕО
Протест у российского посольства в Киеве, 18.09.2016. Кадр видео
РЕКЛАМА
Loading...
статья Выборы на войне
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Электрошокер в роли полиграфа
Мурад Рагимов после пыток собровцами. Источник: pytkam.net
новость Касьянов: Я не пойду в президенты
Михаил Касьянов скрывается от нодовцев. Нижний Новгород, 12.02.2016. Кадр НТВ
в блоге Спасибо от Путина и Сталина
383
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
в блоге Выборы - ответ на происки
383
новость "Войну" повязали в Праге
Воротников, Сокол и Каспер Ненаглядный. Фото: free-voina.org
новость Итоги выборов
На избирательном участке. Фото: tulapressa.ru
новость Дело "Чистопольского джамаата"
Комбинат "Нижнекамскнефтехим". Фото: nknh.ru
новость Путин сменил командующего КФл
Сергей Пинчук. Фото: syria.mil.ru
новость Взрыв на Манхэттене: подозреваемый
Ахмад Хан Рахами. Источник: ФБР
новость Носику запросили два года колонии
Антон Носик. Фото Ники Максимюк
новость День грязных выборов
Вброс бюллетеней на участке № 1958 в Ростове-на-Дону. Кадр видео с youtube-канала "Карта нарушений"
новость Песков: Явка выше, чем в Европе
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
новость В России появится МГБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру