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Министерство финансов предложило провести реформу страховых взносов, начав взимать их по единой ставке со всего зарплатного фонда, а также рассмотреть вариант повышения налога на добавленную стоимость. Как пишут "Ведомости", предусматривается, что единая ставка начнет действовать с 2017 года, поднявшись к 2019 году до 26 процентов.

По словам источников издания, есть и альтернативный вариант: в 2017 году повысить НДС до 20 процентов, 10-процентную льготную ставку поднять до 12 процентов, а с 2019 года начать увеличивать ее на 2 процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20 процентами.

Благодаря этому, считают чиновники, уже в 2017 году бюджет получит дополнительные 600 миллиардов рублей, еще 400 600 миллиардов рублей - в 2018 году и еще 200 600 миллиардов рублей - в 2019 году.

По данным источников, идея Минфина обсуждалась на прошлой неделе премьером Дмитрием Медведевым и министром финансов Антоном Силуановым у президента Владимира Путина. Такая встреча была, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но не стал говорить о ее содержании. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова предложила обратиться за комментариями к Пескову.

Предложения Минфина прорабатывались и на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Решений пока нет, отметили источники: "все ушло на уровень президента и премьера".

Сейчас работодатели платят в Пенсионный фонд 22 процента с зарплат до 796 000 рублей в год, а сверх этой суммы - 10 процентов. В Фонд социального страхования отчисления составляют 2,9 процента с годовых заработков до 670 000 рублей, в Фонд медицинского страхования - 5,1 процента со всей зарплаты.

Впрочем, по мнению источников в финансово-экономическом блоке, провести "маневр" с 2017 года вряд ли получится, поскольку надо учитывать не только бюджетную, но и социально-политическую ситуацию.