О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Cabinet/m.257158.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Cabinet/m.257158.html
Также: Правительство, Экономика, Общество, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Медведев

новость Медведев потребовал погасить долги по зарплате

03.12.2016
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
Реклама

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений главам ведомств и руководителям регионов по погашению задолженностей по зарплате. Совещание на эту тему состоялось 25 ноября, однако решения по его итогам были опубликованы на сайте правительства в субботу.

Отраслевые министерства должны оценить ситуации с выплатой зарплаты в их сферах деятельности и добиться погашения задолженности. О результатах должно быть доложено до 25 января 2017 года. Особое поручение дано правительству Забайкальского края. Оно совместно с Минтрудом и Минфином должно принять "исчерпывающие меры по погашению в 2016 году задолженности по заработной плате, сложившейся в крае".

Медведев также поручил проработать вопрос о внесении изменений в статью 855 Гражданского кодекса. Ведомства должны до 15 марта доложить о целесообразности "​установления преимущественного удовлетворения требований по перечислению денежных средств со счетов в банках для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, перед требованиями по перечислению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты".

Также предлагается проработать целесообразность еще нескольких мер по борьбе с долгами по зарплате. Среди них - установление персональной ответственности собственника организации, создание фонда для погашения задолженности по зарплатам предприятий-банкротов, предоставление субъектам федерации права возмещать долги по зарплатам за счет средств регионального резервного фонда.

В августе президент Владимир Путин поддержал предложение председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова законодательно закрепить приоритет заработной платы перед другими выплатами. "Сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности, поэтому подумать над этим тоже можно и нужно", - сказал Путин. При этом президент напомнил, что налоговые платежи также идут на зарплаты бюджетникам.

"Единая Россия" готова совместно с ФНПР разработать законопроект о приоритете выплаты зарплаты,заявил замсекретаря генсовета партии, зампред Госдумы Андрей Исаев. Он также назвал предложение Шмакова обоснованным. Сегодня, по словам Исаева, зарплата и обязательные платежи поставлены в одну очередь при недостатке средств на счету того или иного предприятия. "Но фактически, естественно, что налоги и взносы в безусловном порядке вычитаются налоговыми службами в первую очередь. Сегодня у нас из-за кризиса вновь начали расти долги по заработной плате, поэтому, конечно, зарплата должна быть приоритетной и защищенной", - отметил единорос. При этом Исаев считает, что в приоритетном порядке должна выплачиваться только заработная плата "не выше средней по региону".

На 1 апреля задолженность по зарплате в России достигла 4,5 миллиарда рублей, заявил глава Минтруда Максим Топилин на совещании Путина с членами правительства. "С учетом экономической ситуации мы наблюдаем, что задолженность по зарплате росла. Если на начало прошлого года это было всего 2,5 миллиарда рублей и, в принципе, это была незначительная сумма, то к концу года она составила 3,5 миллиарда рублей. На 1 апреля этого года - уже почти 4,5 миллиарда рублей. Мы постараемся принять все необходимые меры", - сказал министр.

Оставить комментарий Обсудить
03.12.2016

новость Новости по теме
01.12.2016 В Амстердаме российское судно задержано из-за невыплат зарплат экипажу →
22.11.2016 Возбуждено еще одно дело о невыплате зарплат строителям космодрома Восточный →
20.10.2016 Повышение МРОТ отложено с 1 января на 1 июля 2017 года →
19.10.2016 Минфин хочет отменить обязательную индексацию зарплат бюджетников →
17.10.2016 Минтруд: Реальные доходы россиян вернутся к докризисному уровню в конце 2018 года →
14.10.2016 Фонду ОМС не хватает полтриллиона рублей на зарплаты врачам →
31.08.2016 Путин поддержал предложение законодательно закрепить приоритет выплат зарплат →
29.08.2016 В Тольятти бывшие работники "АвтоВАЗагрегата" перекрыли трассу М-5 →
23.08.2016 В Ростовской области шахтеры начали голодовку из-за многомесячной невыплаты зарплаты →
30.07.2016 Минфин: Без реформ денег на зарплаты бюджетникам не хватит →
18.05.2016 Сбербанк: Средняя зарплата в России упала ниже китайской →
20.04.2016 Задолженность по зарплате в России достигла 4,5 миллиарда рублей →
23.03.2016 Голодец констатировала резкое падение доходов россиян →
26.02.2016 Количество бедных в России увеличилось до 19 миллионов человек →
Фото и Видео
Одиночный пикет у ФМС против концлагерей. Фото Дмитрия Зыкова/Грани.Ру
Одиночные пикеты у ФМС против концлагерей. 7 августа 2013 года (3 фото)
4520
Play own
Пикеты против цензуры в Рунете
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Сначала мир, потом сотрудничество
Конгресс США. Фото: house.gov
статья Неудача с Карякиным
Виталий Портников. Courtesy photo
статья В сторону Трампа
Владимир Абаринов
новость Хакеры взломали Банк России
Центробанк. Фото Д.Борко/Грани.Ру
статья Трусики и идеалы
статья История киевского бунта
Сергей Хаджинов
РЕКЛАМА
Loading...
новость Авария "Прогресса": новая версия
Запуск "Прогресса". Фото: roscosmos.ru
в блоге Писатели первой степени
383
в блоге Миловать рано
383
статья Кадыров над судом
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Волшебное слово к народу
383
статья Убийство Немцова: все улики
Обвиняемые по делу об убийстве Немцова. Кадр видео
новость Путин отказался освободить Сенцова
Олег Сенцов в суде, 29.07.2015. Фото "Граней"
новость Московские автозаки освятили
Освящение автозака. Фото: 77.fsin.su
новость Донос депутата на "Мемориал"
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
в блоге По стопам предков
383
новость Семь лет за смску
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
новость Путин призвал к самоцензуре
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость ФСБ предупредила банки
Здание ФСБ России. Фото Mosday.Ru
новость Почему упал "Прогресс"
Грузовой корабль ''Прогресс''. Фото NASA