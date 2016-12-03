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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ряд поручений главам ведомств и руководителям регионов по погашению задолженностей по зарплате. Совещание на эту тему состоялось 25 ноября, однако решения по его итогам были опубликованы на сайте правительства в субботу.

Отраслевые министерства должны оценить ситуации с выплатой зарплаты в их сферах деятельности и добиться погашения задолженности. О результатах должно быть доложено до 25 января 2017 года. Особое поручение дано правительству Забайкальского края. Оно совместно с Минтрудом и Минфином должно принять "исчерпывающие меры по погашению в 2016 году задолженности по заработной плате, сложившейся в крае".

Медведев также поручил проработать вопрос о внесении изменений в статью 855 Гражданского кодекса. Ведомства должны до 15 марта доложить о целесообразности "​установления преимущественного удовлетворения требований по перечислению денежных средств со счетов в банках для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, перед требованиями по перечислению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты".

Также предлагается проработать целесообразность еще нескольких мер по борьбе с долгами по зарплате. Среди них - установление персональной ответственности собственника организации, создание фонда для погашения задолженности по зарплатам предприятий-банкротов, предоставление субъектам федерации права возмещать долги по зарплатам за счет средств регионального резервного фонда.

В августе президент Владимир Путин поддержал предложение председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова законодательно закрепить приоритет заработной платы перед другими выплатами. "Сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности, поэтому подумать над этим тоже можно и нужно", - сказал Путин. При этом президент напомнил, что налоговые платежи также идут на зарплаты бюджетникам.

"Единая Россия" готова совместно с ФНПР разработать законопроект о приоритете выплаты зарплаты,заявил замсекретаря генсовета партии, зампред Госдумы Андрей Исаев. Он также назвал предложение Шмакова обоснованным. Сегодня, по словам Исаева, зарплата и обязательные платежи поставлены в одну очередь при недостатке средств на счету того или иного предприятия. "Но фактически, естественно, что налоги и взносы в безусловном порядке вычитаются налоговыми службами в первую очередь. Сегодня у нас из-за кризиса вновь начали расти долги по заработной плате, поэтому, конечно, зарплата должна быть приоритетной и защищенной", - отметил единорос. При этом Исаев считает, что в приоритетном порядке должна выплачиваться только заработная плата "не выше средней по региону".

На 1 апреля задолженность по зарплате в России достигла 4,5 миллиарда рублей, заявил глава Минтруда Максим Топилин на совещании Путина с членами правительства. "С учетом экономической ситуации мы наблюдаем, что задолженность по зарплате росла. Если на начало прошлого года это было всего 2,5 миллиарда рублей и, в принципе, это была незначительная сумма, то к концу года она составила 3,5 миллиарда рублей. На 1 апреля этого года - уже почти 4,5 миллиарда рублей. Мы постараемся принять все необходимые меры", - сказал министр.