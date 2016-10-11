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новость В России зафиксирован двукратный рост числа трудовых конфликтов

11.10.2016
Голодающие шахтеры в Гуково. Фото: solidarnost.org
Голодающие шахтеры в Гуково. Фото: solidarnost.org
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За три последних месяца в России вдвое увеличилось число трудовых конфликтов. Как пишет РБК, это следует из доклада, подготовленного Центром экономических и политических реформ. Как выяснили эксперты ЦЭПР, всего за третий квартал 2016 года зафиксировано 544 конфликтных случая, связанных с трудовыми отношениями в 78 регионах. Это почти вдвое больше, чем во втором квартале, когда было зафиксировано 263 подобных случая.

Трудовые конфликты в определении ЦЭПР - это митинги, пикеты, забастовки из-за ухудшений условий труда, расформирования предприятий, увольнений, задержки зарплаты. Эксперты проводят свой анализ на основании сообщения СМИ и официальной статистики.

Мониторинг социально-экономической ситуации в России ЦЭПР проводит с начала 2016 года. За первые месяцы эксперты зафиксировали 132 случая трудовых конфликтов в 57 регионах (без учета Москвы и Петербурга). В марте ситуация с трудовыми конфликтами обострилась: в ЦЭПР выявили 97 новых конфликтных случаев. Увеличение трудовых конфликтов продолжается весь год, подчеркивают авторы доклада.

Основная доля трудовых конфликтов вызвана задержками заработной платы. Согласно данным Росстата на 1 сентября, суммарная задолженность по заработной плате в России составила 3,531 миллиарда рублей. Полностью или частично не получают зарплату сегодня 66 тысяч человек, из них 45 процентов - работники обрабатывающих производств, 27 процентов - строительства, 8 процентов - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, 7 процентов - производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 4 процента - добычи полезных ископаемых и транспорта.

Задолженность по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджетов всех уровней составила 54 миллиона рублей и увеличилась по сравнению с 1 августа на 38 миллионов рублей.

Задержки зарплат уже приводят к акциям протеста. Невыплата денег нескольким сотням горняков четырех шахт в городе Гуково Ростовской области вынудила их 22 августа объявить голодовку, которая была приостановлена лишь в конце сентября. В минувшую пятницу представители более 2 тысяч горняков из шахт "Замчаловская", "Алмазная", "Ростовская" и "Гуковская" передали Владимиру Путину обращение с просьбой выплатить долги по зарплате. Для того чтобы передать обращение, представители шахтеров приехали в Москву.

Эксперты отмечают, что хуже всего социально-экономическая ситуация складывается в Приморском крае, Бурятии, Крыму, Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае, Северной Осетии, Удмуртии, Свердловской области.

Во втором квартале самый высокий уровень социально-экономический напряженности эксперты ЦЭПР фиксировали в Перми и Свердловской области, эти же регионы были в числе худших и в первом квартале. Следом в предыдущем докладе ЦЭПР шли Иркутская, Владимирская и Костромская области, Ненецкий автономный округ, Хакасия, Карелия и Крым, Новгородская и Нижегородская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

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11.10.2016
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Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

В бедноте и не в обиде

Виталий Портников, 01.04.2016

Я далек от мысли, что после окончательного исчезновения россиян со сбережениями - или с концентрацией их в районе Рублевки - рейтинг Путина упадет. Нет, не упадет, напротив: Путин станет единственным кормильцем большинства своих соотечественников - тем, кто дает надежду на завтрашний день.


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