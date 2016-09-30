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новость Минпромторг отодвинул сроки предполагаемого введения продовольственных карточек

30.09.2016
Молочные продукты. Фото с сайта kiprino.ru
Молочные продукты. Фото с сайта kiprino.ru
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Программа адресной продовольственной помощи малоимущим гражданам может заработать в России в 2018 году. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров на международном инвестиционном форуме в Сочи, сообщает Интерфакс.

"В 2018 году может быть", - ответил министр на вопрос, когда появятся продовольственные карточки. До этого старт программы намечался на 2017 год.

В марте 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минпромторгу совместно с Минсельхозом, Минфином и Минтрудом подготовить предложения по внедрению программы адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам.

5 февраля "Ведомости" сообщили, что Минпромторг разработал план запуска в России программы адресной продовольственной помощи малоимущим гражданам. Старт программы был намечен на 2017 год. По предварительным расчетам, в первый год на нее должно было быть потрачено 140 миллиардов рублей. Из них собственно на субсидии пойдет 127,3 миллиарда, остальное - вспомогательные расходы. На 2018 год стоимость программы предварительно была определена в 214,2 миллиарда рублей.

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30.09.2016

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